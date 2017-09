Innovare e competere sui mercati internazionali, puntando sul web e sulle nuove tecnologie. Sarà questo il filo conduttore delle due master lecture in programma il prossimo week-end nell’elegante cornice di Casa Imbastita Relaxbusiness (Contrada Imbastita 2/E).

Gli appuntamenti

Venerdì 29 settembre, alle ore 17,30 Filippo Berto, titolare di BertO Salotti, azienda brianzola di arredamenti che grazie al web è diventata un caso di successo internazionale, selezionata da Google per il progetto Eccellenze in Digitale, parlerà de “Il web e le PMI: installiamo un virus per l’innovazione”. Sabato 30, alla stessa ora, Otello Azzali, Ceo di Kantar Retail Trade Optimisation, azienda multinazionale di servizi tecnologici, leader mondiale nel settore, spiegherà cosa vuol dire “Essere imprenditori italiani oggi. È un vantaggio o un problema per essere competitivi sui mercati?”. Due buone occasioni di formazione, per quanti, indipendentemente dal settore produttivo o d’impiego, operano su un mercato sempre più globalizzato e competitivo.

Due masterclass gratuite

Gli eventi, gratuiti e aperti al pubblico previa prenotazione, sono inseriti nell’ambito della Grande Reunion, un appuntamento con momenti di formazione, networking e approfondimento ma anche relax e divertimento, riservato alle aziende partner e ai clienti di Casa Imbastita Campus.

In particolare, Filippo Berto racconterà come, grazie alle opportunità che la rete offre, è riuscito a trasformare il suo modello di business, diventando uno dei principali “artigiani digitali” d’Italia e vendendo i suoi divani fatti a mano in tutto il mondo. Partendo dall’esperienza diretta, Berto fornirà spunti operativi, suggerimenti e idee per ampliare la visione del marketing e delle vendite sul web.

Otello Azzali, esperto di internazionalizzazione, con una vasta esperienza sul campo sia in PMI che in multinazionali, proporrà un’interessante analisi, mettendo a confronto gli atteggiamenti degli imprenditori e manager italiani rispetto a quelli stranieri. I primi hanno caratteristiche comportamentali uniche, non tutte positive o ben viste dagli attori internazionali. Per le piccole imprese, imparare a riconoscere e distinguere le une dalle altre, significa poter sfruttare i punti di forza in grado di creare vantaggi competitivi e fare la differenza nelle dinamiche relazionali e operative in ambienti multiculturali.

Informazioni e prenotazioni gratuite sono disponibili a questi indirizzi: http://bit.ly/2flxxTD e http://bit.ly/2ynCl2g