Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, scalda i motori in Sicilia e, dopo aver annunciato nelle scorse settimane due nuovi collegamenti per Firenze e Tolosa, il vettore conferma oggi l’avvio della nuova rotta Palermo-Santorini. La nuova destinazione, raggiungibile in esclusiva con la low-cost dal 1° giugno 2023 ogni lunedì e giovedì, fa salire a 18 le rotte firmate Volotea presso lo scalo. A Palermo, per l’anno prossimo, la compagnia stima di scendere in pista con un’offerta complessiva di oltre 430.000 posti in vendita, pari a un incremento del 36% vs 2022.

Sin dal suo primo volo, Volotea ha puntato molto sulla Sicilia, instaurando un rapporto sinergico con Palermo tanto da inaugurare, nel 2013, una delle sue basi operative proprio presso il Falcone Borsellino. A seguito di questo importante investimento, Volotea ha intensificato il traffico da e per lo scalo, con una considerevole ricaduta economica generata dai flussi turistici in transito. Inoltre, non va dimenticato che con la base Volotea si sono concretizzate numerose opportunità lavorative a Palermo: nel solo 2022, la squadra Volotea presso lo scalo conta 40 persone, tra piloti e personale di bordo.

Grazie a un portfolio di voli accattivante e a tariffe concorrenziali, Volotea ha saputo conquistare la fiducia dei suoi passeggeri siciliani: al Falcone Borsellino, dall’inizio del 2022 a ottobre, sono stati trasportati circa 360.000 passeggeri. Inoltre, presso lo scalo, la compagnia ha operato più di 1.700 voli, totalizzando un load factor del 91%.

“Dopo la ripresa dei voli per Torino, in programma per le festività natalizie, e il recente annuncio dei nuovi voli per Tolosa e per Firenze, confermiamo l’avvio di una nuova rotta verso Santorini. Si aggiungono così, nel nostro portfolio, nuove mete molto diverse tra loro ma allo stesso modo irresistibili che, siamo certi, conquisteranno un numero ancora più ampio di passeggeri – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea –. Grazie a questi nuovi voli sale a 18 (10 dei quali in esclusiva) il numero dei collegamenti Volotea presso lo scalo, garantendo una maggiore connettività tra la Sicilia e alcune delle più importanti destinazioni in Italia e all’estero. Palermo, dove siamo la seconda compagnia per numero di destinazioni raggiungibili, si riconferma come uno scalo di importanza strategica e siamo fiduciosiche, con un’offerta così ricca come quella annunciata, il 2023 al Punta Raisi sarà un anno all’insegna dello sviluppo di nuove sinergie e di importanti traguardi”.

“Con un’offerta di diciotto rotte, Volotea conferma la storica collaborazione con l’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino – ha commentato Natale Chieppa, Direttore Generale di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano -. Alle rotte storiche, la compagnia ha aggiunto nuove destinazioni che certamente avranno un impatto positivo sul territorio palermitano”.

“Il sistema più veloce per raggiungere Palermo e la Sicilia è sicuramente quello aereo, e quando una compagnia aumenta i voli da e per la nostra città e la nostra isola è sicuramente sempre una buona notizia – ha dichiarato Sabrina Figuccia, Assessore al Turismo del Comune di Palermo –. È basilare che compagnie aeree importanti come Volotea investano sempre di più sullo scalo di Palermo, allargando il più possibile il ventaglio delle destinazioni e quindi il numero dei passeggeri che verranno ad ammirare le nostre bellezze naturalistiche, artistiche, architettoniche e, perché no, gustare le nostre bontà gastronomiche”.

Sono 18 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Palermo, 7 in Italia (Ancona, Firenze – Novità 2023, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona) e 11 all’estero: 3 in Grecia (Atene, Zante e Santorini – Novità 2023) e 8 in Francia (Deauville, Lille, Lione, Lourdes, Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa – Novità 2023).