Continua l’azione della Polizia di Stato per innalzare i livelli di sicurezza e legalità nei quartieri cittadini e finalizzata, in particolare, al contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità.

Nello specifico, personale del Commissariato Borgo Ognina, con il supporto operativo del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e della Polizia Locale, ha effettuato una mirata e capillare attività di controllo del territorio nei quartieri di Ognina e Picanello, con particolare riguardo a via del Rotolo.

Nel corso del servizio sono state controllate 200 persone e 118 veicoli.

Elevate numerose sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada e sottoposti a sequestro amministrativo tre veicoli sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria.

È stata, inoltre, effettuata un’attività di monitoraggio di numerose vittime di reati riguardanti la violenza di genere e controllate 26 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Nel corso del servizio sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo di circa 22.000 euro.

Ancora, in via Caronda, con la collaborazione della Polizia Locale, sono state contestate 11 sanzioni ai proprietari di altrettante autovetture posteggiate sul marciapiede, peraltro in modo tale da ostruire il passaggio dei pedoni.

Le auto, la cui indebita presenza era stata segnalata da alcuni cittadini, sono state rimosse, riportando legalità e decoro urbano in una zona centrale della città ed in un’arteria nevralgica per il traffico cittadino.