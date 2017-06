La talassemia gli ha portato via due figlie, e da allora ha iniziato il suo forte impegno sociale per combattere questa malattia. E’ la storia di Leonardo Gentile, maresciallo della Guardia di Finanza in pensione, nativo di Mottola in provincia di Taranto nel 1942, ma palermitano d’adozione. Nel libro “La mia vita, le mie battaglie”, edito da “Suggestioni mediterranee”, Gentile narra le sue vicende di finanziere e di padre, così pesantemente colpito da una doppia tragedia.

La presentazione

Il libro sarà presentato domani, venerdì 9 giugno, alle 10,30 nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto a favore della ricerca sulla talassemia del Campus di Ematologia “Cutino” dell’Ospedale Cervello. Alla presentazione del libro saranno presenti oltre all’autore, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, Gervasio Venuti, il vice Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Antonio Venturino, il deputato regionale Giovanni Di Giacinto capogruppo Psi-Pse, il Comandante regionale della Guardia di Finanza, Generale Ignazio Gibilaro,la dottoressa Lorella Pitrolo, Dirigente Medico del Campus di Ematologia “Cutino”.