VintiReci. Per una sera due identità gastronomiche consolidate nel territorio si incontrano nel nome del buon gusto. Dall’unione dei rinomati ristoranti I Sapori di Donna Concetta e VintiReci nasce un evento imperdibile: “Incontri di Gusto”. Appuntamento a mercoledì 3 luglio alle ore 20.30 presso VintiReci, Via Città di Palermo 175, Bagheria (Pa).

L’incasso della serata, al netto delle spese, sarà interamente devoluto per la realizzazione del Festival Animaphix 2019. Il festival internazionale di cinema d’animazione e arti visive.

Si potrà assaporare un menù realizzato ad hoc che racconterà la filosofia di due realtà gastronomiche che trasudano sicilianità. I piatti della tradizione, realizzati a sei mani, saranno reintepretati in chiave innovativa puntando su materie prime di alta qualità a “chilometro zero”. Piatti freschi e genuini, pensati per la bella stagione e ispirati ai sapori e colori della Sicilia: terra mai scontata, contenitore di emozioni.

Presente coi suoi vini sarà l’affermatissima cantina Alessandro di Camporeale, che in accompagnamento alle preparazioni degli chef, hanno selezionato quattro bianchi territoriali ed identificativi in maniera inequivocabile di uno degli areali più votati alla viticoltura: il Grillo, il Sauvignon Blanc e il Catarratto che, per l’occasione avrà una doppia declinazione. Un pretesto per individuare analogie e differenze di un terroir splendido che caratterizza e valorizza la provincia di Palermo tra autoctoni ed internazionali, con addirittura due cru aziendali.

Media partner dell’evento: FM di Federico Marino; Club Ambasciatori dell’Italico; Tabaccheria Gargano.

VintiReci, un luogo dove rivalorizzare il territorio entrando a far parte di un percorso arabo-normanno

Non solo un ristorante. VintiReci nasce da un incontro di idee e voglia di creare un luogo che non si fermi al semplice concetto di ristorazione. Il ristorante, figlio di un finanziamento erogato dal Ministero della Cultura, si prefigge l’arduo compito di rivalorizzare il territorio entrando a far parte di un percorso arabo-normanno con attrattore principale il Palazzo della Zisa, emblema di una fiorente Sicilia in cui la contaminazione di idee e di culture significava ricchezza.

Il lavoro del ristorante è dunque atto alla promozione del territorio e delle maestranze che in esso vivono; incontri, mostre artistiche, tour culturali, sono solo alcune delle attività svolte. La cooperativa che guida l’impresa apre il suo raggio di azione anche ad altri aspetti riguardanti il sociale.

Stipulando un protocollo di intesa con l’associazione famiglie con ragazzi affetti da sindrome di down, ha permesso l’accesso al mondo del lavoro a giovani che meritano di prender parte alla vita lavorativa. Fondamentale, infine, lo studio costante dei piatti e dei prodotti utilizzati. Una ricerca di novità con un cuore che batte nell’animo della nostra tradizione enogastronomica, col compito di soddisfare le forchette più esigenti e vogliose di scoprire novità.

Menù VintiReci 3 luglio 2019

ore 20.30

Entrée

Battuto di gamberi in salsa verde e fiore di zucca in pastella

Vino

Benedè 2018 (Catarratto)

* * * * *

Antipasto

Baccalà a sfincione

Vino

Kaid 2018 (Sauvignon Blanc)

* * * * *

Primo piatto

Vialone nano mantecato al burro salato, zeste di lime e ostrica grattugiata

Vigna di Mandranova 2018 (Grillo)

Vino

* * * * *

Secondo piatto

Cilindro di sgombro e avocado, aria di mare e corallo nero

Vino

Vigna di Mandranova 2017 (Catarratto)

* * * * *

Dessert

Semifreddo all’ananas glassato al frutto della passione, crumble salato e cialda lucida

Amari siciliani