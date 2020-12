Avevano allestito una vera e propria serra in casa nascondendola in un seminterrato, ma sono stati scoperti e arrestati. Sono due i soggetti fermati dai carabinieri di Misilmeri per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Entrambi sono stati accusati anche di furto aggravato di energia elettrica.

Le piante sono state trovati dalla Polizia con la collaborazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”. Arrestato un 41enne residente a Terrasini (S.S.) e un 32enne di Bagheria (P.A.),

Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine che all’interno dell’abitazione hanno trovato 40 piante di cannabis di circa un metro e mezzo, oltre a un impianto di irrigazione, illuminazione e aerazione allacciato abusivamente alla rete elettrica.

LEGGI ANCHE

DUE NUOVI FOCOLAI ALL’OSPEDALE INGRASSIA E AL MARIA ELEONORA