Videoclip di Mengoni dedicato alla Sicilia. Lo aveva quasi preannunciato nelle scorse settimane pubblicando stralci di clip che ritraevano la Sicilia e in particolar modo Palermo. Lo ha confermato adesso pubblicando il nuovo video ufficiale. Marco Mengoni ha scelto la Sicilia per rappresentare uno dei sue nuovi singoli uscito lo scorso 19 ottobre.

Palermo dall’alto tra mercati e Santa Rosalia, le case colorate di Linosa e Saline di Trapani. Questi i luoghi dove il cantautore di Ronciglione ha voluto girare uno dei videoclip usciti il 23 ottobre.

Videoclip di Mengoni: un inno dedicato alla bellezza della Sicilia

La canzone in questione è “Buona Vita” il nuovo singolo lanciato in coppia con “Voglio” da Mengoni. Nel brano, il quasi 30enne cantautore, recita “C’è n’è bellezza, guarda bene. Anche se a volte non si fa vedere”. Come un inno alla bellezza talvolta decantata ma quasi sempre ignorata e poco valorizzata della Sicilia e delle sue storie, delle sue provincie.

Durante la presentazione del video, in quel di Milano, Mengoni ha spiegato che insieme all‘esperienza caraibica, che caratterizza “Buona Vita”, ha voluto mettere in atto una sorta di raccolta di fotografie, associandola all’ambientazione siciliana, simile per colori, dimensione isolana, e caleidoscopio di culture.

Katia Virzì