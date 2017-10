Il portavoce di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale della provincia di Agrigento, Giuseppe Ciulla, comunica che domani, 18 ottobre alle ore 15 si terrà un sit-in al Viadotto Petrusa di Agrigento alla presenza della leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“La visita di domani di Giorgia Meloni – afferma il portavoce provinciale del partito Giuseppe Ciulla – si inquadra in un più vasto contesto per mantenere alta l’attenzione sui disservizi della viabilità agrigentina penalizzata da una politica regionale e nazionale che non è mai riuscita a risolvere i problemi di questa provincia”.

Agrigento, isola nell’Isola

“La provincia di Agrigento – continua Ciulla – è un’isola nell’isola; servizi inesistenti e una rete viaria e ferroviaria pressoché inesistente. La nostra vuole essere una battaglia per gli agrigentini affinché vi sia la giusta attenzione verso questa terra”.

Sulla stessa scia il già Consigliere Comunale di Agrigento, Calogero Pisano: “Quella del viadotto Petrusa è una pagina vergognosa e senza precedenti che non possiamo più accettare e che denunciamo ancora con più forza. Invitiamo tutti i cittadini colpiti da questo disservizio inaccettabile a partecipare in massa, per una battaglia che non ha colore politico ma che è un altro diritto negato in una provincia fiaccata e frantumata e che non può più aspettare i cincischiamenti dei governi incapaci nella risoluzione di questa problematica che è solo la punta dell’iceberg di un intero territorio”.