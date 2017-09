A Palermo non si ferma l’attività di controllo dei carabinieri della compagnia San Lorenzo che, unitamente al personale della polizia municipale, hanno effettuato la verifica della qualità e dei prodotti posti in commercio.

I controlli sono stati effettuati nella zona di via Perpignano e nel quartiere Uditore.

Multe all’Uditore e via Perpignano

Nell’ambito dei controlli L.B. e F.G., l’uno venditore di prodotti ittici, l’altro venditore di frutta e verdura, sono stati denunciati per invasione di terreni.

Entrambi, senza alcuna autorizzazione per la vendita dei prodotti, con le loro attività ambulanti occupavano la sede stradale creando intralcio alla circolazione dei mezzi.

Cozze e vongole mal conservate

Il primo è stato segnalato anche per la violazione della disciplina igienica della vendita degli alimenti poiché, durante l’ispezione, il veterinario ha accertato che i molluschi in commercio, cozze ed ostriche, erano in cattivo stato di conservazione.