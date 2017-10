PIAZZA ARMERINA (EN) – Nella tarda serata di sabato, nell’ambito dell’implementazione dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli uomini della Squadra Mobile di Enna hanno dato un deciso giro di vite al mercato illecito della droga nella città dei mosaici, arrestando due pusher, classe ‘85 e classe ’98. I due sono stati sorpresi in flagranza di reato mentre vendevano droga a dei minorenni.

Recuperate diverse dosi di marijuana

I due pusher avevano anche diverse confezioni di marijuana pronte per lo spaccio, nascoste in un parco. Complessivamente, i poliziotti hanno recuperato 7 dosi, per un totale di circa 6 grammi di marijuana. Inoltre, uno dei pusher aveva con sé una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, probabile frutto dell’attività di spaccio. I due spacciatori sono stati arrestati per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, aggravata dalla cessione a minorenni, e sottoposti agli arresti domiciliari. I due minorenni sorpresi ad acquistare lo stupefacente, invece, sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti.