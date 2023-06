Vasco Rossi ha infiammato lo Stadio Barbera di Palermo che ieri sera era pieno in ogni ordine di posto, oltre al prato. Un evento come non se ne vedevano da molti anni nel capoluogo. La macchina organizzativa, però, non ha saputo arginare al meglio l’enorme afflusso di gente che si è riversata nell’impianto sportivo.

Chi aveva i biglietti prato è riuscito ad occupare le gradinate lasciando i possessori di biglietti per la gradinate senza possibilità di trovare un posto. Gente assiepata ovunque, sui gradini, davanti le uscite di sicurezza. Pochi addetti a far rispettare le regole e tanta anarchia, in pieno stile palermitano. Ai biglietti nominativi non è stato chiesto alcun documento. Insomma tutto bene, perché non è successo niente.

A salvare ogni cosa c’è stata la musica di Vasco Rossi che in due ore e mezza di concerto ha emozionato e scaldato i cuori di quattro generazioni di siciliani.

Il concerto è iniziato alle 21,20 con “Dillo alla luna”, a diciott’anni dall’ultimo live a Palermo di Vasco Rossi. Lo stadio Renzo Barbera era stracolmo, dal prato alla curva Nord alla gradinata e alla tribuna. Un enorme striscione recitava “vivere e sorridere dei guai”.

L’artista non si è risparmiato, alcune pause riempite dalle performance dei musicisti e una grinta incredibile che svela la natura inossidabile del cantante emiliano che ha riservato parole di stima e affetto per la Sicilia e i siciliani.

In chiusura “Sally”, “Vita Spericolata” e “Albachiara” poi ci sono state le stelle filanti luminose, mentre lui toglie la giacca e resta in maglietta. Vasco ha salutato il pubblico promettendo “tanto torno”. Fuochi d’artificio e bandiere rosanero. E stasera si replica.

La scaletta

1. Intro + Dillo alla luna

2. Stendimi

3. Rok’n’Roll Show

4. Non sei quella che eri

5. Ogni volta

6. Domani sì, adesso no

7. Ti prendo e ti porto via

8. Una canzone d’amore buttata via

9. Un respiro in più

10. Manifesto futurista

11. Interludio

12. XI Comandamento

13. C’è chi dice no

14. Gli spari sopra

15. Se ti potessi dire

16. Vivere

17. t immagini

18. Rewind

19. Siamo soli

20. Canzone (Intera)

21. l’Amore l’Amore

22. Medley (Come nelle favole, Non l’hai mica capito, Cosa ti fai Il blues della chitarra sola, Ormai è tardi, Incredibile romantica)

23. Ridere di te (intera)

24. Sally

25. Siamo solo noi

26. Vita Spericolata

27. Albachiara