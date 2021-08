Due esperienze uniche in una sola serata. Da un lato l’Orto botanico nella versione inedita e incantata di “Anima Mundi”. Dall’altro il vaccino e la possibilità di proteggersi da un virus che continua a restare pericoloso.

Il 21 agosto, dalle 20 alle 24, medici e infermieri della struttura commissariale per l’emergenza Covid a Palermo avranno una postazione vaccinale nel magnifico parco al civico 2 di via Lincoln. Chi vorrà immunizzarsi, tra quanti verranno all’Orto botanico quella sera, dovrà solo portare con se la tessera sanitaria e un documento in corso di validità e avvicinarsi al camper dei medici della struttura commissariale, posizionato dentro l’Orto botanico.

Ancora una volta la cultura farà da cornice e da motore alla vaccinazione contro il Covid-19. Così come era stato per “VaccinArte”, l’iniziativa della Regione Siciliana per coniugare salute e bellezza immunizzando nei musei, allo stesso modo, in “Anima Mundi”, la prevenzione incontra l’arte, la natura, la scienza, nel primo percorso multimediale e immersivo mai realizzato in Italia.

“Alle persone abbiamo offerto la possibilità di vaccinarsi al museo, al ristorante, in pizzeria, in gelateria – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Ora regaliamo l’opportunità di immunizzarsi in una delle notti speciali in cui l’Orto botanico si illumina e risplende, le notti di ‘Anima Mundi’. Un altro modo per far comprendere non solo quanto vaccinarsi sia vitale, nel senso letterale del termine, ma anche quanto possa essere bello ed emozionante, circondati dalla natura e immersi tra proiezioni e giochi di luce”.