La Sicilia guarda all’estate e oltre, e pensa a come uscire definitivamente dal tunnel del Coronavirus mettendo in campo una serie di iniziative pianificate con la struttura nazionale per l’emergenza guidata dal Generale Figliuolo.

Oltre all’open day AstraZeneca, che termina oggi, e l’apertura delle prenotazioni agli over18 adesso la Sicilia potrebbe aprire tra giovedì e venerdì le prenotazioni per la vaccinazione anche dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni completando così la campagna vaccinale con l’ultimo target finora mancante che conta circa 160 mila persone.

Un’estensione possibile dopo che l’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libero all’uso di Pfizer anche per i dodicenni.

“Saremo in grado di vaccinare alcuni dodicenni già il giorno seguente alla prenotazione – spiegano dalla struttura commissariale siciliana – ma contiamo di procedere in maniera spedita garantendo gli slot liberi nell’arco di quindici giorni sempre che ci sia la disponibilità delle dosi”.

Intanto, a livello nazionale l’80% degli italiani sarà vaccinato entro fine settembre e si comincia a pensare ad una nuova fase che superi la vaccinazione nei grandi hub vaccinali e coinvolga sempre di più medici di base, pediatri e farmacie, in vista della possibilità di dover procedere ad una terza dose per far fronte alle varianti del Covid.

Al momento gli scienziati confermano che l’immunità abbia una durata di circa un anno e, quindi, è necessario organizzare tutto per il terzo richiamo.

L’immunità di gregge

L’obbiettivo finale in Italia, come nel resto del mondo, è il raggiungimento dell’immunità di gregge che si conquisterà quando il 70% delle persone sarà immunizzata.

Si tratta di una condizione che permette, attraverso la vaccinazione dei più, di poter considerare al sicuro anche le persone che non sono state protette.

Il Corriere delle Sera ha stilato un calendario di raggiungimento dell’immunità regione per regione e colloca la Sicilia al 3 settembre insieme al Friuli Venezia Giulia: la prima regione che la raggiungerà sarà la Campania il 20 agosto.

Un calcolo effettuato tenendo conto che resti però immutato ad oggi il ritmo di approvvigionamento di vaccini e la velocità di immunizzazione nelle regioni.

