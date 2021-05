Partono le prenotazioni per i vaccini anche per i 40enni, la decisione è stata comunicata dal Commissario per l’Emergenza Covid Francesco Figliuolo in una nota indirizzata alle Regioni dove parla di una necessaria accelerazione della campagna.

“Questa struttura- scrive – nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie” “si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981”.

Si tratta dell’ennesima accelerata nella campagna vaccinale che, si spera, possa far invertire la rotta anche a quelle regioni, come la Sicilia, che al momento procedono a ritmo basso.

Nel documento “si raccomanda l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”.

