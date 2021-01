Prosegue regolarmente la campagna vaccinale anti-Covid dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, avviata il 31 dicembre poco dopo l’arrivo delle fiale Pfizer-Biontech e rivolta, nella sua fase iniziale, agli operatori sanitari più esposti al rischio infettivo.

Nella prima giornata le dosi somministrate sono state 30, 60 quelle di oggi e domani sarà superata la soglia di cento. Il primo vaccinato del 2021 è stato, questa mattina, il dott. Salvatore Mazza, direttore dell’Unità Operativa Complessa di MCAU (Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza).

Intanto, oggi sono stati consegnati e installati tre congelatori da -80 due frigoriferi da +2 gradi, che completano la piattaforma vaccino in dotazione all’Azienda Cannizzaro; erano presenti il dott. Salvatore Giuffrida, direttore generale, la dott.ssa Agata La Rosa, direttore della Farmacia, e l’ing. Riccardo Papaleo, dirigente del Settore Provveditorato che ha curato l’approvvigionamento. I congelatori sono dotati di un avanzato sistema di sicurezza e monitoraggio che prevede l’apertura solo con badge elettronico, effettua il controllo in tempo reale di temperatura e alimentazione e invia segnali di allarme via SMS e via email.

LEGGI ANCHE

CONTAGI IN CRESCITA IN SICILIA

FOCOLAIO A CAPIZZI