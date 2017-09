Un episodio curioso questa mattina a Catania, in via Libertà, sul tetto dell’Istituto delle Croci. Sembra che un uomo vestito da Spiderman si sia arrampicato in cima all’edificio. Utilizzando le impalcature montate a ridosso del palazzo l’uomo si è arrampicato e si è seduto in cima.

Alcuni passanti, vedendolo, hanno chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

“Intorno alle 6,30 – spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco – ci è arrivata questa singolare segnalazione. Siamo arrivati sul posto con l’autoscala, ma vedendoci l’uomo ha preferito scendere da solo”.