Questa è una storia vera. Nel 1990, a ventinove anni, Emanuele Piazza scompare da Palermo.

La storia

È nato in una famiglia borghese e ama anche la vita di strada: vie dritte e trazzere tortuose, gente giusta e gente sbagliata, quella che si muove tra lealtà e prepotenza. Quando decide di diventare un poliziotto, fa una scelta di campo. Ma è difficile strisciare inosservato fra due mondi.

Questo giovane Serpico – come lo “sbirro” del cinema, suo eroe dell’adolescenza – è fuori dagli schemi: vive con una scimmia indiana, un pitone e un rottweiler, ama la lotta libera, le moto, le immersioni subacquee e quelle nella realtà criminale dei quartieri difficili. La sua esistenza “al limite” non conoscerà perdono in una Palermo dove uscire dal seminato significa dissolversi. Nessuno vedrà più Emanuele. Resterà prigioniero di un groviglio di amicizia tradita, di servizi segreti infedeli, di “si dice” devianti e di drammi che lasciano segni indelebili.

Se non fosse stato per la caparbietà e il rigore investigativo del giudice Giovanni Falcone, e anche per l’ostinazione dei familiari di Emanuele Piazza, la verità sulla misteriosa scomparsa di questo ragazzo – ex poliziotto sparito da Palermo a 29 anni, nel 1990 – non sarebbe mai venuta fuori. Sarebbe rimasto uno dei misteri d’Italia, tanto più che dietro a questo caso sarà svelato, moltissimo tempo dopo, un intrigo di servizi segreti, mafia, omertà, amicizia tradita e quanto di più oscuro si possa immaginare.

Il libro verità

Lo scrittore palermitano Giacomo Cacciatore ricostruisce questa vicenda drammatica e inquietante nel libro-verità “Uno sbirro non lo salva nessuno”. Il sottotitolo: “La vera storia di Emanuele Piazza, il Serpico palermitano” e uscirà il 12 ottobre per Dario Flaccovio Editore. Questa “non fiction novel”, basata su atti giudiziari e testimonianze dei familiari di Emanuele, ha la prefazione di Giuseppe Pizzo, autore e inviato della trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai 3, nonché ex poliziotto dello SCO di Roma.

Perché Emanuele Piazza andava in giro con una lista di nomi di 136 sanguinari latitanti di Cosa nostra? Perché accanto a ogni nome era segnata una taglia milionaria? Chi lo aveva incaricato segretamente di dare la caccia ai boss? Come mai, quando Emanuele sparì, nessuno si assunse la responsabilità di quell’incarico, addirittura negandolo? Concedendo soltanto qualche brano a una divagazione letteraria su Frank Serpico, un eroe dell’adolescenza di Emanuele, Giacomo Cacciatore, in questo libro, risponde a tutte queste domande.

E le risposte sveleranno la verità su una vicenda che ancora oggi viene accostata al fallito attentato alla villa di Falcone all’Addaura, all’omicidio dell’agente di polizia Nino Agostino e di sua moglie Ida e a tanti altri casi tuttora irrisolti.

Chi è Giacomo Cacciatore