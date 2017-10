Il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania ha proposto per il secondo anno

consecutivo alcuni progetti di alternanza scuola-lavoro (L.107/2015).

A partire da domani, mercoledì 25 ottobre e fino al prossimo 31 ottobre il dipartimento di via Vittorio

Emanuele ospita gli studenti della classe IVB del liceo scientifico statale Galileo Galilei di Catania per la

realizzazione del progetto “Esperto in Cooperazione Internazionale” i cui referenti sono la prof.ssa

Francesca Longo e il prof. Luca Ruggiero, presidente del corso di laurea magistrale in Global Politics

and Euro-Mediterranean Relations.

Alta formazione e avviamento al lavoro

Avendo tra i suoi compiti istituzionali l’alta formazione e l’avviamento degli studenti al mondo del lavoro,

il Dsps ha ritenuto infatti opportuno, se non doveroso, proporsi come Ente ospitante per le attività di

alternanza scuola-lavoro. Le attività sono coordinate dalla prof.ssa Giorgia Costanzo, la gestione

amministrativa è affidata alla dott.ssa Patrizia Franco.

Il progetto ha l’obiettivo di delineare aspetti professionali inerenti la cooperazione internazionale e gli

approcci di tipo collaborativo, per promuovere i diritti umani e sostenere lo sviluppo economico, sociale

e ambientale. Il programma, articolato in cinque giornate, prevede workshop sul tema della

consapevolezza sociale e abbattimento degli stereotipi (proff. Guido Nicolosi e Rossana Sampugnaro),

simulazioni di colloqui di lavoro nelle organizzazioni internazionali (dott. Malogioglio) e laboratori

“Dreaming out Loud” per la realizzazione di video sulla comunicazione non violenta e accoglienza dei

rifugiati a cura della Ong CO.P.E.(Cooperazione Paesi Emergenti).

Tramite la partecipazione ai laboratori, gli studenti avranno così la possibilità di acquisire e sviluppare

nuove competenze, mettere alla prova le proprie attitudini, proseguire i processi di apprendimento in

modalità e situazioni diverse da quelle prettamente scolastiche e formulare proposte da sottoporre alle

amministrazioni locali.