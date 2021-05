Ondata di sbarchi di migranti in Sicilia con l’arrivo del bel tempo. Nella notte tra il 30 aprile e 1° maggio quattro imbarcazioni hanno raggiunto l’isola di Lampedusa, in provincia di Agrigento, con a bordo 532 migranti, altre due barconi poi durante la giornata. Ieri invece, il pattugliatore della Marina militare italiana Foscari si è diretto a Pozzallo con a bordo 49 persone.

Infine la Ocean Viking, la nave della Ong europea Sos Mediterranee, è arrivata ad Augusta dopo aver ricevuto l’ordine dalle autorità competenti di far sbarcare le 236 persone salvate da due gommoni in difficoltà martedì 27 aprile.

Alla fine sono complessivamente 723 i migranti ospiti, dopo sei sbarchi consecutivi e si trovano tutti presso l’hotspot di contrada Imbriacola di Lampedusa (Ag). Gli ultimi due barconi sono stati bloccati a 12 miglia dalla costa dalle motovedette della Guardia costiera.

L’hotspot è inevitabilmente sovraffollato in queste ore; 260 profughi stanno per essere trasferiti sulla nave quarantena “Allegra” che era già in rada davanti all’isola. Per questa mattina la Prefettura di Agrigento ha già pianificato di altri 190, che verranno imbarcati sul traghetto per Porto Empedocle e poi smistati al Cara di Caltanissetta. Tutti i migranti sbarcati, assistiti dal personale dell’Usca, vengono sottoposti a tampone rapido anti-Covid; nella struttura anche il personale dell’Unhcr.

