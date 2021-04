Un 25 aprile blindato per il Capoluogo e per tutti gli altri comuni in zona rossa in Sicilia. Per scongiurare le consuete scampagnate con numerose riunioni familiari sono state messi in campo una serie di provvedimenti.

Il sindaco di Palermo ieri sera con un’ordinanza ha vietato lo stazionamento in alcuni punti nevralgici della città da oggi e fino al 2 maggio. Nessuna attività che comporti assembramento è consentita.

Possibile invece recarsi presso ville e giardini pubblici senza prenotazione, il provvedimento prevede che: i giardinieri, ove verificassero eccessiva presenza o assembramenti, provvederanno alla chiusura temporanea dei cancelli fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sempre a Palermo il Sindaco ha prorogato fino al 28 aprile il divieto di vendita di alcolici dopo le 18.00.

In zona rossa è vietato l’allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità motivi di salute. Consentito il transito per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ma è vietato il transito per raggiungere le seconde case (abitazioni non principali).

Chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Consentita la vendita a domicilio senza limitazioni, l’asporto è consentito fino alle 22. Per pub ed enoteche l’asporto è consentito solo fino alle 18.

E’ consentito svolgere attività motoria solo in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di un metro e con obbligo della mascherina. Restano aperte solo le farmacie, edicole, parafarmacie e tabaccai.

Le violazioni comportano una sanzione amministrativa da 400 a mille euro. Nei casi in cui la violazione sia com- messa nell’esercizio di un’attività di impresa, scatta la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

