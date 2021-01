Oggi è l’ultimo giorno in cui l’Italia è tutta in zona rossa, il 7 e l’8 si passerà in zona gialla per poi tornare arancione nel week end.

Un nuovo Dpcm entrerà in vigore dal 15 gennaio in poi, si tornerà alla divisione delle regioni nei tre colori e la Sicilia al momento non è messa bene.

In base ai dati di ieri sui contagi, sull’Isola si registrano 1.576 nuovi positivi su 9.537 tamponi processati, con un tasso del 16,5%, e 36 decessi. La regione è al terzo posto in Italia per numero di casi dopo il Veneto (3.151) e il Lazio (1.719).

Il governo ha inoltre deciso che i parametri di valutazione cambieranno in senso più restrittivo: per passare da giallo ad arancione ci vorrà un indice di contagio Rt di 1 (prima era 1,25) e per la zona rossa Rt a 1,25 e non più a 1,50.

Oggi intanto è possibile fare la spesa, aperti i supermercati, chiusi però negozi, ristoranti, bar e pasticcerie a cui è invece consentito solo il servizio a domicilio o l’asporto non oltre le 22, quando scatta l’ora del coprifuoco.

Non si può uscire di casa se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute e con l’autocertificazione. Si può raggiungere in due una sola abitazione al giorno all’interno della propria regione. Consentita la passeggiata, ma solo in prossimità della propria abitazione.

Le regole per il 7 e 8 gennaio in zona gialla. Unico divieto è lo spostamento tra regioni. Ci si potrà muovere all’interno della propria regione. Bar e ristoranti potranno riaprirefino alle ore 18, poi solo asporto fino alle 22 e consegna a casa. Negozi aperti fino alle 20, via libera anche ai centri commerciali, coprifuoco sempre dalle 22 alle 5 dell’indomani

Le regole per il 9 e 10 gennaio in zona arancione. Vietato muoversi da regione e da comune. Bar e ristoranti aperti, ma solo per asporto (fino alle 22) e consegna a domicilio. Negozi aperti, centri commerciali chiusi.

