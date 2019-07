Ugo2sicily. Parte da Agrigento, destinazione turistica tra le più emergenti degli ultimi anni, l’avventura imprenditoriale di www.ugo2sicily.com, una nuova start up (ma con ai comandi professionisti con oltre 20 anni di esperienza e competenza maturate tra agenzie di viaggi, tour operator e hotels) il cui palese obiettivo è creare nel web quella collana di “perle” turistiche (nello specifico siciliane) sogno di ogni stratega di marketing territoriale.

www.ugo2sicily.com è un marketplace dedicato esclusivamente ad esperienze ed attività (ludiche, culturali, sportive, ricreative, ecc.) e verrà presentato venerdì 5 luglio, dalle h. 9,30, presso la Camera di Commercio di Agrigento con un evento nel corso del quale la stessa piattaforma sarà ufficialmente “varata” on-line.

Ugo è un ometto 3d con le sembianze del siciliano anni 40/50 espresse da coppola (volutamente storta …in omaggio a Tindara Agnello ideatrice ed art director proprio de “La coppola storta”, recentemente scomparsa) e baffoni, le cui pose – sempre simpaticamente invitanti – introducono al significato stesso del brand e dei suoi contenuti: “ugo2sicily” nella fonia anglosassone (non è forse l’inglese la lingua ufficiale del turismo?) è you go to sicily … vai in Sicilia … una forzatura linguistica forse espressione di pretesa o perentoria esortazione che il visitatore (in primis del portale e della vasta offerta in esso consultabile e prenotabile) avrà sicuramente modo di perdonare dopo aver vissuto ed apprezzato, nel corso del suo soggiorno siciliano, le esperienze prenotate.

Ugo2sicily: il punto di incontro tra professionisti del settore e turisti

Le proposte che i fornitori potranno vendere ed i clienti acquistare tramite www.ugo2sicily.com spaziano dalle classiche visite guidate nelle aree archeologiche o nei centri storici, o ancora nei musei, mostre, rassegne, al trekking natura e all’urban-trekking, dai tour a cavallo alle escursioni in bici o MTB, dalle escursioni in mare al semplice noleggio di natanti, dalle visite speleologiche di grotte ed ipogei ai voli in deltaplano o parapendio, dai tours aerei sulle bellezze del territorio e della costa alle escursioni in kayak su fiumi o torrenti, dalla partecipazione ad eventi e manifestazioni ai laboratori artistici o gastronomici e molto altro ancora …

Il layout del portale è stato disegnato per garantire la migliore user frendly: lo scolaro “Centennial” come il nonno informatizzato potranno giungere al check out della prenotazione, dopo aver scelto l’attività o il servizio desiderato, in pochi e semplici click.

Le proposte sono ordinatamente catalogate in tre blocchi: le Top Experiences, – le esperienze in evidenza – raccoglieranno le offerte più cliccate e/o prenotate e/o con maggiori recensioni positive (e dotate di qualche altro requisito/ingrediente segreto…), subito dopo il visitatore avrà la possibilità di scegliere il prodotto/servizio desiderato per destinazione o per attività (e/o nicchia di attività). Lo stile di rappresentazione delle proposte è improntato ad una descrizione easy e smart affidata alle immagini ed a testi sintetici che privilegiano l’informazione pura e semplice del servizio offerto più che un repertorio emozionale (ma inevitabilmente prolisso).

Le opportunità per le aziende siciliane

www.ugo2sicily.com oltre che al consumer è destinato anche al business: potrà essere utilizzato anche da adv e t.o. nella duplice veste di acquirenti (con accesso, previa autenticazione, ad area e tariffe riservate), e ma anche di fornitori di propri prodotti e servizi che potranno essere inseriti nel marketplace e messi in vendita.

Snello, sicuro (e soprattutto adeguato alle ultime normative europee in fatto di prevenzione di frodi nelle transazioni digitali) il sistema di pagamento: anticipando l’entrata in vigore della c.d.

Direttiva PSD2, obbligatoria dal prossimo 14 settembre, www.ugo2sicily.com ha affidato la gestione dei flussi finanziari ad un Payment Initiation Service Provider. www.ugo2sicily.com non avrà mai la possibilità di entrare in possesso o gestire i fondi pagati dal cliente e destinati al fornitore. I fornitori (siciliani, ovviamente) che vorranno registrarsi su www.ugo2sicily.com ed inserire le loro proposte non dovranno affrontare alcun costo di registrazione né sono previsti canoni o royalties: la remunerazione dell’attività deriva dalle commissioni riconosciute sulle vendite o da mark up: quindi … “no vendite-no costi”.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’azienda tramite email all’indirizzo: info@ugo2sicily.com o al n. 320.3322702.”