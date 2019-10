ROMA (ITALPRESS) – Ubi Banca ha aperto la nuova filiale di via Nazionale che, nell’ambito del piano di riorganizzazione del modello distributivo dell’istituto di credito, inaugura un nuovo modello che punta sull’integrazione tra canale fisico tradizionale e sistemi digitali avanzati.

“Nella Capitale la nostra Banca e’ andata negli ultimi anni sempre piu’ a rafforzare il proprio impegno in termini di vicinanza, servizio alla clientela e professionalita’, oltre che in termini di finanziamenti a imprese e famiglie che, al 30 giugno, ammontano a oltre 408 milioni. Un impegno che testimonia la volonta’ di dare slancio al cuore produttivo, artistico e istituzionale d’Italia”, ha dichiarato Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio, Toscana e Umbria di Ubi Banca. Le filiali sono completamente rinnovate secondo il nuovo concept che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti, nell’ambito del progetto di innovazione e digitalizzazione. Tra le nuove soluzioni, e’ disponibile uno sportello Atm di ultima generazione in grado di svolgere le operazioni in sicurezza e senza fare code, versare denaro contante, assegni anche dopo l’orario di chiusura. Inoltre, sono state introdotte casse self service che permettono di pagare imposte come F24 e fare bonifici. Dotazione di connessione Wi-Fi gratuita riservata ai clienti per navigare tra i contenuti di Ubi Banca e di due diversi tablet in grado di effettuare operazioni bancarie in autonomia o predisposti per la firma elettronica.

Grande attenzione nello sviluppo del nuovo concept di filiale e’ stata dedicata anche alla sostenibilita’ ambientale.

