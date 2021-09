“La Sicilia è sempre più la meta turistica più gettonata dagli italiani. Lo conferma anche la piattaforma eDreams che rileva come l’Isola sia tra le destinazioni top dell’estate insieme alla Sardegna, con un vero boom di prenotazioni e arrivi. È un’altra testimonianza dell’efficacia degli incentivi e delle azioni di promozione messi in campo dal governo Musumeci con il progetto SeeSicily”.

Lo afferma l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina.



“Per la prima volta – prosegue l’assessore – con una visione unitaria, mettiamo insieme ricettività e servizi turistici, grandi festival come il BellininFest e Sicilia Jazz Festival, e competizioni sportive di carattere internazionale quali il Giro di Sicilia o il mondiale di vela paralimpica classe Hansa. Raccogliamo le soddisfazioni di questa estate 2021 per guardare al futuro con maggiore impegno. Destagionalizzazione, turismo sportivo e culturale, programmazione e promozione con largo anticipo sono le direttrici su cui intendiamo continuare a investire energie e risorse”.

Una conferma del buon risultato arriva anche dalle rilevazioni Turistat relative al mese di agosto, secondo le quali sono stati eguagliati i numeri sorprendenti, di turisti italiani, del 2019, con 500 mila arrivi; ottimo anche l’incremento rispetto al 2020: nel complesso equiparati gli arrivi e le presenze di agosto dell’anno scorso (praticamente unico mese in cui si è lavorato), con un aumento di oltre il 50 per cento della media di arrivi e presenze di turisti stranieri.