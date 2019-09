ROMA (ITALPRESS) – Dall’1 al 31 ottobre si tiene la nona edizione di “Frecciarosa”, iniziativa promossa dal gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane e da IncontraDonna Onlus.

Nel mese della prevenzione dei tumori al seno, Frecciarosa offrira’ a bordo delle Frecce, degli InterCity e dei treni regionali, e nei Freccia Lounge delle stazioni di Roma e Milano visite specialistiche, consulenze, consigli sulla nutrizione, ecografie.

Il progetto ha avuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero della Salute, e conta sulla partnership con Farmindustria.

“Frecciarosa – ha spiegato Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato – e’ un’iniziativa che si inserisce perfettamente nel nostro piano industriale, in cui la persona, con tutti i suoi bisogni, e’ messa al centro. E’ uno dei nostri pilastri”.

Durante le otto edizioni precedenti Frecciarosa ha coinvolto 9 milioni di viaggiatori Trenitalia, per oltre 5.000 visite e consulenze gratuite a bordo del treno e in stazione e circa 500 mila “Vademecum della Salute” distribuiti.

Tra le novita’ di questa edizione di Frecciarosa un numero maggiore di treni coinvolti. Sara’ possibile sottoporsi a visite, ecografie e consulenze anche sui convogli regionali in Sardegna, Campania, Umbria e Molise, sugli InterCity in Sicilia, sui Frecciargento da e per la Puglia e sui Frecciabianca per Reggio Calabria.

