Torna in evidenza a Catania la battaglia contro il tumore al seno. Per l’occasione visite gratuite di prevenzione e pochette per il drenaggio in dono alle donne operate.

Ottobre mese della prevenzione

La Senologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania offre visite gratuite a ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, e dona alle donne operate un’originale pochette per “vestire” la sacca di drenaggio. Le due iniziative saranno presentate lunedì 9, alle ore 10, all’interno del reparto (edificio F3, piano 4 a fianco Intramoenia), dalla dott.ssa Francesca Catalano, direttore dell’Unità Operativa Multidisciplinare di Senologia, e dal prof. Paolo Scollo, direttore del Dipartimento materno-infantile. Interverranno il dott. Angelo Pellicanò, direttore generale dell’Azienda Cannizzaro; il dott. Salvatore Giuffrida, direttore sanitario; la dott.ssa Rosaria D’Ippolito, direttore amministrativo, con una rappresentanza della Lega Italiana Lotta Tumori che promuove la campagna “Nastro rosa” e dei volontari impegnati in ospedale.

Ogni lunedì visite gratuite

Proprio in collaborazione con la Lilt, la Senologia del Cannizzaro offrirà visite gratuite tutti i lunedì mattina, a partire da giorno 9 e fino ad esaurimento delle richieste. Le prenotazioni possono essere effettuate entro il 31 ottobre, telefonando alla segreteria del reparto (095 7262805) o alla Lilt.

Le pochette firmate Annatelli

In occasione dell’avvio della campagna, saranno consegnate le dieci borsette donate dalla giornalista Antonella Gurrieri, che il reparto presterà alle donne per permettere loro di camuffare la vistosa sacca di drenaggio da portare temporaneamente dopo l’intervento chirurgico: disegnate e realizzate dall’artista Maria Grazia Annatelli, caratterizzate dall’immagine di Sant’Agata, le pochette eviteranno così un “marchio” a quante sono state operate al seno.