Trucchi Netflix. La piattaforma ha ormai rivoluzionato il modo in cui godiamo di serie e film, consegnando il vecchio palinsesto all’archivio del broadcasting e regalando agli utenti-telespettatori totale libertà di scelta e organizzazione del proprio tempo libero. Se non bastassero le funzionalità disponibili di base, esiste una serie di (onesti) trucchi che consentono una personalizzazione assoluta. E aumentano il divertimento.

Che trucchi Netflix usare

Se vivete una storia a distanza, o magari seguite da sempre una serie con un amico che tuttavia abita altrove, potete utilizzare questi semplici trucchi Netflix e sincronizzare in modo perfetto la riproduzione con un’estensione per il browser Chrome, Showgoers. Questo genera un codice d’invito che, utilizzato per loggarsi a Netflix, orchestra pause e salti in avanti, anche per gruppi di amici. Garantendo che tutti restino allo stesso punto. Qualcosa di simile a Rabbit, disponibile anch’esso come estensione Chrome (fino a 15 persone). Se invece film e serie le guardate mentre siete al pc o studiate potreste usare Helium, un “floating browser” per Mac che rimane sempre in secondo piano lasciando preminenza alla finestra di Netflix.

Non mancano i pannelli segreti per impostare al meglio ogni parametro di visione e scegliere uno specifico canale radio di trasmissione (basta premere la combinazione di tasi shift, cntrl, alt gr + S sia su Mac che pc), l’estensione per Chrome (che si chiama Flix Assist) per rimuovere la domandina periodica che la piattaforma sottopone agli utenti ogni due episodi e perfino il modo per recuperare il vecchio sistema di rating a cinque stelle, sostituito dai Like di apprezzamento all’inizio del 2017: si fa con Rateflix (Chrome, aggiunge la votazione di Imdb e Rotten Tomatoes) o Imdb Ratings for Netflix.

Inserendo il codice 12443 nella barra di ricerca usciranno tutti i film dedicati alla boxe, con 5507 tutti quelli di fiabe che coinvolgono animali, con 3652 i documentari biografici e così via. I codici cambiano spesso e l’intera lista si può consultare qui. Se è troppo impegnativa, l’estensione Enhancer for Netflix spacchetta la library direttamente nell’interfaccia della piattaforma.

Altri servizi

Altri trucchi Netflix, come JustWatch, VODSpy o What’s New on Netflix tengono, invece, aggiornati gli utenti sulle novità inserite in catalogo (e su quelle rimosse) mentre pochi sanno che nella pagina di gestione dei sottotitoli, all’interno del proprio account, se ne possono decidere il carattere in una scelta limitata, le dimensioni e il colore, oltre ad altri dettagli.

Fra le altre chicche, si può avanzare a Netflix una richiesta sul titolo o la serie che si vorrebbe trovare, prima o poi, a disposizione. E se siamo troppo disorientati affidarci a una specie di gioco: Netflix Roulette, che pesca a caso un titolo in base a pochi parametri come attore preferito o genere. Si chiude con una serie di scorciatoie da tastiera molto utili per chi in particolare da laptop.