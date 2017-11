Tra le gag del Trio Medusa, a Sicilia Outlet Village si accende l’albero di Natale più alto dell’isola. Inizia la corsa ai regali: sabato 11 novembre, a partire dalle ore 17.00, i famosi comici animeranno un pomeriggio di shopping dedicato alle famiglie.

Gag e offerte per gli acquisti

Dalle ore 17.00 i comici Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi, conosciuti al grande pubblico grazie al programma Le Iene e on air su Radio Deejay, metteranno in scena i loro sketch sul palco dell’Outlet, intrattenendo i visitatori con un divertente spettacolo. Il trio più scoppiettante del panorama televisivo e radiofonico, inoltre, coinvolgerà il pubblico e i fan siciliani con card e offerte speciali per gli acquisti.

L’albero di Natale più grande di Sicilia

Una giornata con ingresso gratuito, che vedrà un palinsesto di attività ricreative dedicate soprattutto ai più piccoli: nel pomeriggio infatti verrà acceso l’albero di Natale più grande di Sicilia, allestito come ogni anno in piazza Eventi, realizzato in legno e luci e alto ben 21 metri, che arricchisce la cornice scenografica del Village, dove la magia delle feste accompagna il desiderio di acquistare le migliori firme con sconti fino al 70%.

Comincia la corsa ai regali natalizi

Un calendario che dà il via alla corsa agli acquisti natalizi, tra special guest, intrattenimento e promozioni speciali, in un clima di festa che farà da cornice agli oltre 140 store dove cercare idee e trend da mettere sotto l’albero. L’appuntamento conferma Sicilia Outlet Village quale shopping destination, nel cuore dell’Isola, per turisti e siciliani ormai affezionati alla formula degli acquisti d’autore e ai programmi di animazione ed entertainment di altissimo livello, offerti tutto l’anno: dalla musica all’arte, passando per le attività dedicate ai bambini.

Occasione perfetta per un pomeriggio in famiglia

Tra gli eleganti vicoli del Village sarà dunque possibile trascorrere un pomeriggio con i propri bambini alla ricerca dei must-have autunno-inverno tra i numerosi brand presenti, con una pausa nei punti ristoro e nelle aree gioco dedicate ai più piccoli. Il tutto, nella magica atmosfera creata dalle luci dell’albero natalizio che, sotto il cielo di Sicilia Outlet Village, verrà resa ancora più divertente dalla performance del Trio Medusa.