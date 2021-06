Tre giornate dedicate all’eccellenza vitivinicola siciliana con una degustazione di alcune tra le migliori cantine siciliane e non solo, laboratori e focus sul vino in Sicilia.

Nel rispetto di tutte le norme di sicurezza ecco “Wine Sicily” una tre giorni interamente dedicata al vino, in programma a Palazzo Belmonte Riso, sede di RISO, museo di arte moderna e contemporanea (Via Vittorio Emanuele, 365) da venerdì a domenica – dal 4 al 6 giugno – dalle 16 alle 22 con ingresso consentito per fasce orarie (consigliata la prenotazione online)

Sarà un evento aperto ai winelovers di ogni ordine e grado, esperti, enologi ma anche pubblico di appassionati che potranno confrontarsi con le migliori eccellenze vitivinicole nella nostra Isola.

Le aziende vitivinicole partecipanti ad oggi sono: Spadafora, Pellegrino, Baglio di pianetto, Cusumano, Salaparuta, Terre di Gratia, Tamburello, Caruso e minini, L’Astemia pentita, Cantine bagliesi, Tenute Lombardo, Gurrieri, Azienda agricola Vella, Marino vini, Cva Canicattì, Casagrazia, Costantino vini.

Uno spazio sarà dedicato alla degustazione del food concept La Vucciria. Sono previsti inoltre dei laboratori del gusto e delle degustazioni condotte dalla cantina Pellegrino e Tamburello e delle verticali di vino per un numero ristretto di persone (al massimo 20 partecipanti).

Tra le novità presenti a Wine Sicily segnaliamo tra le altre Catarratto 2020 e il Don Pietro Bianco 2020 dei Principi di Spadafora. In degustazione ci sarà anche il Don Pietro Rosato 2019, recentemente inserito tra i migliori 50 vini d’Italia nella guida 50 Top Italy Rosè 2021.

Il percorso di degustazione della manifestazione ha una durata massima di 90 minuti e con il ticket di ingresso sarà possibile ammirare le opere presenti all’ingresso del museo.

Biglietto 12 euro, soltanto su prenotazione nelle fasce orarie previste – alle 16 alle 17.30, dalle 17.30 alle 19, dalle 19 alle 20,30, dalle 20,30 alle 22.