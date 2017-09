Potrebbe essersi trattato di suicidio, ma i carabinieri stanno ancora lavorando per cercare di ricostruire la dinamica dell’evento.

La vicenda

Un giovane di 25 anni è morto travolto dal treno Roma-Palermo mentre attraversava i binari nei pressi del passaggio a livello di Santa Flavia.

Tramite i loro canali ufficiali, tuttavia, i vertici di Ferrovie dello Stato precisano di non avere alcuna responsabilità per quanto accaduto: “Le barriere del passaggio al livello erano abbassate”. Trenitalia, inoltre, ha messo a disposizione degli utenti alcuni autobus, in maniera tale che la circolazione non subisca ulteriori ritardi.

Sul posto, dopo l’incidente, sono tempestivamente intervenuti i soccorsi e i carabinieri. Essi, però, non hanno potuto far nulla: il ragazzo era già deceduto al loro arrivo.