CATANIA – “Una giornata importante non solo per la città di Catania. Sono orgoglioso di presentare uno dei primi esempi seri e forti di collaborazione tra enti, in questo caso Comune, Circumetnea e Università, nel settore della mobilità integrata”. Così il sindaco di Catania Enzo Bianco nel suo intervento nella stazione Milo della Metropolitana di Catania, nell’atto di firmare la convenzione che istituisce il servizio di navetta “Metro Shuttle” che, utilizzando il medesimo biglietto della Metro, collegherà la stessa stazione con la Cittadella universitaria, il Policlinico, altre fermate intermedie e infine il parcheggio “Santa Sofia” di via Zenone.

Con il sindaco Bianco c’erano il rettore dell’Università di Catania Francesco Basile e il commissario governativo della Circumetnea Virginio Di Giambattista. “A partire da giorno 25 – ha aggiunto Bianco – da questa stazione partirà una navetta che ogni 10 minuti di mattina e ogni 20 nel pomeriggio, collegherà tutte le sedi universitarie lungo la via Santa Sofia a disposizione degli studenti, dei docenti, di coloro che ci lavorano e dei cittadini, fino al parcheggio che si trova in via Anzalone in grado di accogliere fino a 1700 auto. Catania vuole essere una città accogliente per gli studenti ma anche una città che offre nuovi modelli di mobilità sostenibile. Voglio ringraziare di cuore – ha concluso Bianco -, anche a nome della città, la Ferrovia Circumetnea, e in particolare il suo Commissario, l’ingegnere Virginio Di Giambattista, che ha saputo trasformare una vecchia concessionaria di trasporto locale in una moderna azienda di trasporto metropolitano”.

A seguire l’intervento del Rettore Francesco Basile: “Ringrazio a nome dell’Ateneo il Comune di Catania e la Ferrovia Circumetnea per aver reso possibile, in tempi brevissimi e addirittura prima dell’inizio dell’anno accademico, un auspicio che avevo espresso il giorno dell’apertura della stazione Milo. Aver attivato un collegamento diretto tra la fermata della metropolitana e le sedi universitarie di Santa Sofia – i dipartimenti della Cittadella, il Policlinico e la Torre biologica, il dipartimento di Agraria e il polo tecnologico – rappresenta infatti un’azione concreta per rendere più facile la vita ai nostri studenti, oltre che un’iniziativa efficace a beneficio della mobilità urbana.

Per noi l’accoglienza agli studenti, in particolare ai numerosissimi fuori sede che frequentano Catania, e il ‘welfare studentesco’ nel suo complesso, sono priorità strategiche. Oltretutto, è un segnale importante per tutta la cittadinanza: incoraggiando i giovani a utilizzare i mezzi pubblici li esortiamo a cambiare mentalità e a diffondere la cultura della mobilità sostenibile”.

Quindi il Commissario Di Giambattista ha detto: “Sta proseguendo, oggi con il riordino dei servizi di superficie, l’ambizioso programma che stiamo conducendo insieme al Comune di Catania di miglioramento delle condizioni di mobilità della Città Metropolitana. Ovviamente la linea della Metropolitana è il punto di forza di tutto il progetto e rpocede nel suo completamento verso Paternò e verso l’aeroporto secondo il cronoprogramma stabilito”.

Al termine della cerimonia Sindaco, Rettore e Commissario hanno incontrato i giornalisti fornendo loro i dettagli del servizio e, subito dopo, c’è stata la corsa inaugurale dello “Shuttle” per la stampa e le autorità.

Da lunedì 25 settembre la navetta, uno “shuttle” da 52 posti, partirà dalla stazione Milo ogni dieci minuti dalle 7 del mattino alle 15 e ogni venti dalle 15 alle 20. Viceversa, coloro i quali parcheggeranno in via Zenone, dove si trova l’altro capolinea, potranno raggiungere in circa un quarto d’ora la stazione Milo e dunque la Metropolitana.

La sosta nel parcheggio “Santa Sofia” in questo primo periodo sarà gratuita.