Venerdì 3 novembre alle 15,30, nell'aula magna della Torre Biologica dell’Università di Catania (via

Santa Sofia 97), il prof. Giorgio Calabrese, noto nutrizionista e divulgatore scientifico, terrà una lezione

sul tema “Alimentazione, nutraceutica e wellness”; in occasione della presentazione del nuovo master

universitario "Wellness, nutraceutica e medicina estetica" coordinato dal prof. Filippo Drago, direttore

del dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche.

Inaugura il Professore Calabrese

Laureato in Medicina all’Università di Catania, il prof. Calabrese attualmente insegna Dietologia umana

e Dietoterapia al dipartimento di Medicina e Farmacia della scuola di specializzazione in Chirurgia delle

Molinette di Torino e della facoltà di Tecnologie alimentari per la ristorazione collettiva dell'Università di

Asti e dell’Università del Piemonte Orientale.

Membro del Comitato nazionale Sicurezza alimentare del Ministero della Salute, il prof. Giorgio

Calabrese partecipa come esperto in molte popolari trasmissioni televisive della Rai.

La lezione del prof. Calabrese sarà introdotta dal rettore Francesco Basile, dal direttore del dipartimento

Filippo Drago e dal prof. Fabio Galvano, che presenterà i contenuti del master.