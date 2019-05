ROMA (ITALPRESS) – Tor Vergata. La cerimonia inaugurale della Settimana della Cultura Sportiva, in programma fino al 10 maggio all’Universita’ degli Studi di Roma “Tor vergata”, si e’ svolta quest’oggi presso la Facolta’ di Economia, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni ed esponenti del mondo dello sport, tra i quali il rettore dell’Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata” Giuseppe Novelli, il vicepreside della Facolta’ di Economia Universita’ Roma “Tor Vergata” Paolo Paesani, il presidente del Coni Giovanni Malago’, il prorettore Vicario dell’Universita’ degli Studi di Roma “Foro Italico” Attilio Parisi e il presidente del Municipio Roma VI delle Torri Roberto Romanella.

La Settimana della Cultura Sportiva, giunta alla X edizione, rappresenta un appuntamento fisso che coinvolge non solo l’Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata” ma tutto il territorio romano, in particolare la periferia di Roma-Est, il Municipio Roma VI delle Torri e i Comuni limitrofi. Durante la cerimonia d’inaugurazione e’ stato consegnato il “Premio Donna nello Sport”, alla sua prima edizione, a Marianna Caterina Banti, campionessa italiana di vela, e a Francesca Ripandelli, campionessa europea universitaria di judo.

Le atlete sono state premiate dal rettore Novelli e dal presidente Malago’. Alla Banti e’ stato assegnato il Premio Donna e Sport per “la rilevanza consolidata di una donna che si sia mostrata, negli ultimi anni, straordinariamente attiva nell’ambito sportivo nazionale ed internazionale, conseguendo risultati di eccellenza, valutati sotto diversi punti di vista e ritenuti significativi dalla giuria di esperti che hanno valutato ed indicato la Sua persona come meritevole di questo riconoscimento”; a Ripandelli, campionessa europea universitaria di judo, e’ andato il riconoscimento per “il valore prospettico di una giovane atleta e donna di sport, che si e’ gia’ manifestata ad altissimi livelli, fornendo significative indicazioni di qualita’ e di impegno per gli anni futuri, con particolare riferimento al mondo sportivo universitario”.

Sono intervenuti, inoltre, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, Marcel Vulpis, direttore Sport Economy, e il Comitato organizzatore di Ateneo: Simonetta Pattuglia (Economia-coordinatore accademico), Mariolina Richetta (Ingegneria), Bruno Ruscello (Scienze Motorie – coordinatore organizzativo), insieme a Dario Farace (Giurisprudenza), Marcello Di Pasquale e Antonio Valerio Spera (Lettere e Filosofia). La parte delle attivita’ sportive e’ curata da Manuel Onorati, presidente del Centro Universitario Sportivo-CUS “Tor Vergata” e Michele Panzarino, segretario generale Accademia nazionale.

L’edizione 2019 rinnova il binomio cultura-sport e propone lo sport non solo come attivita’ da svolgere durante il tempo libero ma come e vero proprio stile di vita caratterizzato da un ben riconoscibile atteggiamento mentale e culturale. Durante la settimana, dal 6 al 10 maggio, si terranno sessioni tematiche interdisciplinari che vedranno il coinvolgimento delle discipline umanistiche e scientifiche e delle diverse Macroaree e Facolta’ dell’Ateneo, tra le quali Economia, Ingegneria, Lettere, Giurisprudenza, Scienze Motorie (Medicina).

La Settimana della Cultura Sportiva proseguira’ fino a venerdi’ con attivita’ e seminari.

