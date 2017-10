Forti temporali sulla città di Palermo e i disagi non si sono fatti attendere: mezza città è rimasta al buio per circa dieci minuti.

Le zone colpite sarebbero state zona Politeama, via Ruggero Settimo, via Libertà, via Empedocle Restivo, via Malaspina, viale Strasburgo, via Trinacria, viale delle Alpi, viale Michelangelo e la zona del Villaggio Santa Rosalia, oltre che la zona Brancaccio. Problemi simili anche a Mondello.

Allagata Via Messina Marine

Allagata anche Via Messina Marina: l’acqua è molto alta e, attualmente, sembra che fuoriesca dai tombini a fiumi. Difficile, inoltre, il transito delle ambulanze per l’ospedale Buccheri La Ferla.

Allagamenti e semafori spenti, ma l’emergenza sembrerebbe già rientrata: i tecnici dell’Enel hanno già provveduto a ripristinare l’erogazione dei servizi.