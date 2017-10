Gipo Scribantino, uno dei più popolari autori e attori del mondo educational televisivo, sabato 4 novembre arriva a Etnapolis direttamente agli studi di Rai Yo Yo, il canale della tv di stato dedicato all’intrattenimento intelligente per i più piccini. L’appuntamento è alle 17 in galleria e la partecipazione allo spettacolo, da parte di bimbi e adulti accompagnatori, è gratuita.

Cartaracconti

Gipo Scribantino, al secolo Oresta Castagna, proporrà al pubblico di Etnapolis lo spettacolo dei “Cartaracconti”. Uno show originale che unisce insieme racconti orali, scrittura, canzoni dal vivo e attività di manipolazione per costruire divertenti origami di carta. Protagonista delle storia è il mondo animale, con una dolcissima rondinella della quale i bambini seguiranno affascinati le avventure raccontate da Gipo, una sorta di moderno cantastorie cui è affidato il compito di trascinare i bambini nel mondo della fantasia.

Un momento imperdibile

La rondinotta è un tipetto curioso e indipendente che ha voglia di girare per il mondo e scoprire luoghi e personaggi sconosciuti. Lascia le sue amiche e si imbatte in amici sempre nuovi e sempre “diversi” da lei: un giorno sono farfalle (che come lei volano ma sono colorate e leggere); un giorno sono le ranocchie (che vivono tra acqua e terra e non sanno volare); un giorno saranno i lupi, affascinanti abitanti dei boschi che come le rondini vivono in branco ma non hanno le ali. Ogni incontro è un differente punto di vista sulla realtà, un’occasione per imparare il valore della diversità fra gli esseri viventi. E per i piccoli spettatori di Gipo un imperdibile momento per giocare in compagnia e costruire con le mani, ritagliandoli su cartoncini colorati, divertenti animali di carta con cui dare voce al racconto.