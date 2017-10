Entro il prossimo 3 novembre, i cittadini gelesi potranno presentare al Settore Tributi del Comune di Gela domanda per ottenere le agevolazioni per il pagamento dei tributi comunali con la forma del baratto amministrativo.

Lo prevede l’avviso pubblico presentato questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Domenico Messinese e dall’assessore al Bilancio Fabrizio Morello. Oltre ai singoli cittadini, possono beneficiare della misura anche associazioni o altre formazioni sociali in possesso dei requisiti previsti. Gli uffici comunali predisporranno un’apposita graduatoria.

Cos’è il baratto amministrativo

“Il baratto amministrativo – ha spiegato il sindaco Messinese – viene applicato, in forma volontaria e sussidiaria, ai cittadini attraverso la riduzione o esenzione di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere”.

“Il baratto amministrativo – ha aggiunto l’assessore comunale Fabrizio Morello – darà un’opportunità in più per andare incontro alle esigenze e alle difficoltà di tanti nel pagamento delle imposte comunali attraverso una controprestazione. Si tratta di una misura che si unisce agli altri provvedimenti a favore delle fasce sociali più vulnerabili alla crisi, un aiuto concreto che stiamo adottando come amministrazione, per dare un supporto importante ai cittadini gelesi”.

L’avviso pubblico e la modulistica per produrre l’istanza sono disponibili sul portale internet del Comune di Gela.