C’è grande attesa per i fans di Vasco Rossi per il suo nuovo tour che vedrà il ritorno del cantente di Zocca negli stadi. Il Blasco sui propri profili social ha smentito categoricamente un possibile ritorno nei palazzetti dello sport e subito sono partiti i sondaggi per capire quali saranno gli stadi dove si esibirà il Rocker di Zocca.

Vasco ha scelto gli stadi

Nel corso dell’incontro di Vasco con alcuni fortunati del fans club, sorteggiati la settimana scorsa si è parlato del prossimo tour, Vasco Non Stop Live, ed il Blasco sembra abbia svelato ai fans più intimi quelle che saranno le date del tour, con alcune sorprese.

Il rocker di Zocca ha svelato 5 delle 7 città dei concerti e la data Zero. Per il prossimo tour, si esibirà negli stadi di Torino, Roma, Messina, Bari e Padova. All’appello, però, ne mancano 2: pochi giorni fa, infatti, il cantante aveva parlato di 7 live. Inoltre, la data Zero si terrà a Lignano Sabbiadoro (Udine) e non ad Ancona, come si ipotizzava inizialmente.

Si è parlato delle problematiche presenti ad Ancona per la possibile data zero a causa degli eventuali play off che avrebbe dovuto affrontare l’Anconitana, anche se è arrivata la smentita dell’assessore.

Non può non risaltare l’assenza di Milano, nonostante Vasco sia da sempre considerato il re di San Siro. Sarebbero, dunque, anche in questo caso confermate le indiscrezioni delle ultime settimane e non è escluso che il Blasco non possa replicare quanto fatto due anni fa a Roma, esibendosi solo allo stadio San Siro il prossimo anno, con cinque concerti segnando l’ennesimo record mondiale.

Tra i fan c’è grande attesa anche per il dvd dedicato al concerto tenuto il 1 luglio a Modena, al parco Enzo Ferrari e che ha segnato il nuovo record mondiale di presenze, con duecentoventicinque mila spettatori. Sembra che il dvd possa uscire l’8 dicembre, ma l’anteprima assoluto ci sarà al cinema, come svelato sempre da Vasco quest’oggi, il 1 dicembre.