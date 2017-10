A Taormina Gourmet spazio alla birra artigianale di alta qualità. Oltre trenta i birrifici che hanno già aderito al grande evento organizzato dal giornale on line di enogastronomia Cronachedigusto.it, che sarà ospitato all’Hilton di Giardini Naxos dal 21 al 23 ottobre.

Mastri birrai in arrivo da tutta Italia saranno protagonisti del maxi banco d’assaggio che si terrà domenica 22 e lunedì 23 ottobre. Le birre in degustazione vanno dalle tradizionali alle IGA (Italian grape ale) con mosto di vino, per arrivare a quelle a fermentazione spontanea (dette acide) ma è prevista anche la presentazione di qualche novità in esclusiva.

Esperti di fama europea

Ma alla grande birra saranno dedicate anche alcune masterclass con esperti di fama europea. A partire dalle due in calendario sabato 21 ottobre con Lorenzo Dabove, meglio conosciuto come Kuaska, che guiderà la masterclass sulle lambìc e quella dedicata allo stato di salute della scena birraria europea con alcuni brand prestigiosi e la possibilità di conoscere i produttori che saranno presenti a Taormina Gourmet.

Un altro laboratorio è affidato a Michele Galati, uno dei più esperti conduttori di pub italiani, in questo caso il tema è “Il servizio della birra, tutti i modi per presentare e offrire la multiforme bevanda con arte e sapienza”.