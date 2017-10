Molti gli appuntamenti per gli appassionati di vino durante il 51° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier: nella sede congressuale del San Domenico Palace di Taormina avranno luogo numerose degustazioni dedicate alle 130 aziende selezionate dall’AIS tra le migliori in Italia.

Verticali, tematiche, in alcuni casi inedite, spesso alla presenza dei rispettivi enologi e produttori, saranno occasioni imperdibili per degustare etichette e annate non comuni.

Un momento di incontro che si rinnova da oltre mezzo secolo

Si rinnova da oltre mezzo secolo l’appuntamento del Congresso Nazionale, che rappresenta il momento di massima espressione associativa per i Sommelier italiani, grazie all’Assemblea annuale a loro riservata. La macchina organizzativa, in moto da mesi, ha predisposto per i Soci e per gli ospiti un calendario ricco di incontri ed eventi, con relatori, produttori e giornalisti di spessore nazionale.

Il 51° Congresso Nazionale annovera il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il coordinamento della presidenza nazionale, guidata da Antonello Maietta, e la realizzazione a cura di AIS Sicilia e del presidente regionale Camillo Privitera. Il convegno di quest’anno sarà dedicato a un tema di grande attualità, “La vitivinicoltura: cultura e sostenibilità ambientale”. Su di esso si confronteranno diversi protagonisti del mondo del vino e non solo.

Consegna di premi nel corso della manifestazione

“Le premesse ci sono tutte per ipotizzare un congresso di elevato profilo”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione Italiana Sommelier, Antonello Maietta. “Stiamo mettendo in campo tutta la nostra esperienza e le nostre capacità per organizzare un grande appuntamento, che resti nella memoria dell’Associazione”, ha aggiunto il presidente di AIS Sicilia, Camillo Privitera.

Nel corso del Congresso saranno consegnati il “Premio Bonaventura Maschio”, dedicato ai giovani sommelier, e il “Premio Surgiva”, riservato alla Delegazione AIS maggiormente distintasi per innovazione. Inoltre, si terrà l’attesa finale del concorso che proclamerà il “Miglior Sommelier d’Italia – Premio Trento Doc”.

Oltre agli incontri tecnici e alle degustazioni, le escursioni alla scoperta delle cantine dell’Etna completeranno il quadro di un fine settimana all’insegna della cultura enoica.

Nella giornata di domenica 29 ottobre, dalle 10 alle 20, si terrà un banco di degustazione accessibile sia ai soci AIS (per i quali l’ingresso è gratuito) sia al pubblico dei visitatori.

L’accesso alle degustazioni, nei limiti dei posti disponibili, è aperto a tutti, utilizzando per informazioni e prenotazioni il sito ufficiale: www.congressoaistaormina2017.it