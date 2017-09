La torta con 51 candeline è arrivata appena un giorno dopo la presentazione delle 50 date per il nuovo Tour 2018: così Lorenzo Jovanotti non tradisce la reputazione di eterno ragazzo. Immancabile la tappa siciliana: suonerà con la sua band nelle città “fino a prendere la residenza”, come lui stesso ha recentemente dichiarato, e “Lorenzo Live 2018″ farà tappa al Pal’Art Hotel di Acireale l’8 ed il 9 maggio 2018.

Eterna giovinezza e voglia di non fermarsi

Mancano infatti ancora due mesi all’uscita del suo nuovo album, prevista per l’1 dicembre 2017. Ha aperto le porte del rap all’Italia nei lontani anni novanta e ha impresso un marchio indelebile alla cultura hip hop del nostro paese ma Lorenzo non mostra segni di stanchezza o cali di creatività.

Dalla provincia di Arezzo ad artista internazionale

Fin dagli anni ’80, da “Ciao Mamma” e “Gimme five”, è stato aria fresca nel panorama musicale italiano e procedendo nei ’90 ha saputo apportare quelle novità musicali che lo hanno affermato nella sua unicità. Jovanotti ha trovato il giusto percorso musicale, riuscendo a rimanere, nel corso degli anni, in perfetto equilibrio tra sonorità funky, rap, elettroniche e della canzone d’autore. Una versatilità che lo ha premiato con anni di successi e amore da parte del pubblico.

Una mente versatile ed eclettica

Alla passione per la musica Lorenzo affianca infatti quella per il ciclismo e per il cinema. Lorenzo ha, infatti, pedalato lungo tutta la Patagonia e la Nuova Zelanda da cui è nato anche un film: “Vado a farmi un giro”. E come non ricordare la composizione della colonna sonora per il film di Gabriele Muccino “L’estate addosso”.