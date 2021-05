Amiche e amici del #Tanomattinale o anche no, dopo il pesante blocco del mio computer che ieri mi ha costretto a interrompere dopo 3 mesi senza un giorno di pausa il mio mattinale, oggi ho trovato un vecchio ma efficiente PC di riserva e ho deciso di scrivere il Primo Maggio, Festa del Lavoro, questo #Tanopomeridiano con qualche notizia di giornata.

Ringrazio dal profondo del cuore le amiche e amici, molto pochi in verità ma ne sono stato felicissimo, che mi hanno manifestato pubblicamente e in privato il dispiacere per non avermi letto ieri. Scrivo oggi quattro cretinate per loro, per chi vorrà leggermi, soprattutto per il mio piacere. Comincio con le importanti parole pronunciate oggi dal presidente della Repubblica in occasione del Primo Maggio, Festa del lavoro che sta mancando in modo drammatico. Per Mattarella questa giornata rappresenta “un’occasione che afferma la fiducia nel futuro, di chi vuole conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte. La repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro e sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza”.

“La battaglia per il lavoro è una battaglia che deve unire gli sforzi di tutti ed è questa l’ambizione del PNRR. Bisogna riconoscere il bene comune e perseguirlo, non possiamo sprecare l’occasione di compiere tutti insieme un passo in avanti – ha detto ancora Mattarella – Si apre una finestra per dare sbocco a una stagione di crescita, per porre riparo a secolari arretratezze e a divari ancora presenti nella Repubblica. L’equità, l’evoluzione sociale si reggono sulla garanzia per tutti dell’accesso al lavoro. Se il lavoro cresce, cresce la coesione della nostra società”.Molto belle e come sempre profonde le parole di Papa Francesco: “Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. Imploriamo #SanGiuseppeLavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!”.

Andiamo al Coviddi con le notizie ancora terribili – fonte ANSA – che arrivano dall”India, che ha riportato oggi oltre 400.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un record mondiale. Lo ha reso noto il Ministero della Salute indiano. Sono stati segnalati 401.993 nuovi contagi da coronavirus in un giorno, portando il totale nel Paese asiatico a oltre 19,1 milioni. Il numero di morti nelle ultime 24 ore è stato di 3.523, per un totale di 211.853 da inizio pandemia. In Italia, quell’immagine a colori delle zone Covid a partire dal 3 maggio è una triste, ma ahimè quanto mai efficace rappresentazione dell’atavica e irredimibile divisione del Paese: il profondo Sud, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, più la Sardegna, restano arancione – certamente a causa del numero di contagi che non consente un alleggerimento, ma ugualmente inquietante – a fronte del giallo del resto del Paese. Intanto, a quanto pare, le vaccinazioni in Sicilia procedono bene, ieri 35mila, dato incoraggiante.

La Commissione europea ha ricevuto il PNRR, il piano di ripresa e resilienza dell’Italia insieme a quelli di Austria, Belgio e Slovenia. Lo ha reso noto lo stesso esecutivo comunitario. Salgono così a 13 i Paesi che hanno consegnato a Bruxelles i loro piani con le riforme e i progetti di investimento pubblico per accedere alle risorse del Recovery fund. “Abbiamo ricevuto il piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia. Comprende riforme e investimenti per la transizione digitale e verde, innovazione, competitività, cultura, istruzione, coesione e salute. #NextGenerationEU“.

Lo ha comunicato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. E’ stata una notte di sbarchi, quella appena trascorsa, a Lampedusa dove con 4 diverse imbarcazioni sono approdati 532 migranti. A soccorrere le “carrette del mare” – fra 12 miglia ed un miglio dalla costa – sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Tutti i migranti, dopo un primo controllo sanitario sul molo Favaloro, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 572 persone. Su una delle quattro imbarcazioni soccorse, a 12 miglia da Lampedusa (Ag), c’erano 297 subsahariani, fra cui due donne e due minori. Il natante di 15 metri è stato scortato fino a molo Favarolo dalle motovedette Cp 282 e Cp 306 della Guardia costiera assieme al pattugliatore Pv4 delle Fiamme gialle. Poco prima, a 5 miglia dall’isola, era stata intercettata una “carretta” di 10 metri con a bordo 56 persone, di cui 27 donne e 4 minori, mentre a 12 miglia era stato bloccato un altro natante con a bordo 85 subsahariani.Infine, poco dopo le 8, sono arrivati – dopo che erano stati intercettati ad un miglio dalla costa – altri 94 migranti di diverse nazionalità, fra cui due donne e un minore. Tutte le imbarcazioni sono stati posti sotto sequestro. Finisco con la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.8 che è stata registrata alle 10:27 ora locale (le 3:27 della notte scorsa in Italia) davanti alla costa centro-orientale del Giappone, nella stessa zona del sisma di magnitudo 9 che nel 2011 (insieme al successivo maremoto) causò oltre 18 mila vittime e il disastro nucleare di Fukushima. Secondo i dati del nostro ‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a circa 60 km di profondità ed epicentro a 38 km da Ishinomaki, città della prefettura di Miyagi nella regione di Tohoku, sull’isola Honshu. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose né è stata emessa alcuna allerta tsunami. E’ tutto, buon pomeriggio e ancora buon Primo Maggio.

Grazie ancora a chi mi ha dimostrato ancora affetto e attenzione.