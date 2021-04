Amiche e amici del #Tanomattinale buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie, di vero cuore.

Sono qui puntualmente soprattutto per farvi gli auguri e ringraziarvi ancora una volta, soprattutto i fedelissimi di questa tediosa rubrichetta, per l’attenzione e l’affetto costante. Oggi il mio mattinale sarà brevissimo, vi lascerò nella pace e nel calore pasquale con i vostri cari.Non sono uomo di fede e, come voi, sono profondamente logorato dalla clausura pandemica: dunque non me la sento di associarmi al clima da resurrezione, pur comprendendo e rispettando profondamente chi sente di respirarlo. Il mio pensiero tristissimo e commosso va ai 110.704 morti ufficiali per Sars Cov-2 e alle loro famiglie e ai 3.650.247 casi finora registrati, che ci dicono con chiarezza, care amiche e amici, che purtroppo per il secondo anno consecutivo resurrezione non ce n’è e che invece Coviddi ce n’è tanto e si potrà allontanare dalle nostre vite solo quando la vaccinazione anche in Italia sarà davvero di massa, come da giorni ci dicono martellandoci il cervello il bravo Figliuolo, il ministro della Speranza e ovviamente il Super Tutto Premier dei Draghi fiammeggianti.

Come è successo nel Regno Unito – questa è la prima delle tre cose buone e belle che oggi voglio scrivere visto che è Pasqua -, dove è calato ai minimi da sette mesi il numero dei decessi per Covid: ieri nelle ultime 24 ore si sono registrati “appena” – con profondo rispetto e dolore per tutti loro, che non sono numeri – 10 morti, il numero più basso di vittime dal 14 settembre del 2020. I nuovi contagi sono scesi a 3.423. Un risultato molto significativo in un Paese dove le vaccinazioni proseguono a tempo pieno. “Abbiamo raggiunto un altro traguardo nel nostro programma di vaccinazione, con 5 milioni di persone che hanno ricevuto la seconda dose”, ha scritto il primo ministro britannico Boris Johnson sui suoi profili social. “Esorto tutti ad assumere la seconda dose appena viene loro resa disponibile”, aggiunge il premier.Intanto i casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 130 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana l’attuale bilancio complessivo dei contagi nel mondo è di 130.260.529, mentre dall’inizio dalla pandemia il Covid ha provocato un totale di 2.838.162 decessi. Numeri terribili, purtroppo.

La seconda cosa buona e bella che voglio raccontarvi sono le parole, ancora una volta straordinarie e toccanti, pronunciate ieri durante la veglia pasquale nella Basilica Vaticana dal nostro meraviglioso Papa Francesco, l’uomo che più di ogni altro sulla Terra ci sta confortando, consolando, illuminando. “Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti. Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova. Egli ci precede sempre: nella croce della sofferenza, della desolazione e della morte, così come nella gloria di una vita che risorge, di una storia che cambia, di una speranza che rinasce. E in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza”. Parole emozionanti e piene di suggestioni e di richiami. Dette dal capo della Chiesa, dal leader degli uomini di fede, ma oggi parole del leader di tutti gli uomini e donne di buona volontà.

La terza cosa bella e buona, molto pasquale che voglio riferirvi sono i dati, fonte ANSA, della iniziativa a mio avviso bella, efficace, concreta partita ieri in Sicilia, prima regione in Italia, dove si è svolta la giornata di vaccinazioni anti-Covid nelle 300 parrocchie che in Sicilia hanno aderito all’iniziativa, unica in Italia. Secondo i dati al momento disponibili e diffusi dalle Asp, sono complessivamente oltre 4 mila gli anziani che si sono vaccinati.In provincia di Messina sono state vaccinate 428 persone; a Catania sono state in tutto 829; a Siracusa le somministrazioni sono state 275; a Enna 531; a Ragusa 216; su Trapani il dato si attesta sulle 570 somministrazioni. Dato indicativo è quello di Agrigento con 250 dosi. A Palermo, infine, sono stati circa 950 i vaccini somministrati.La proroga dell’orario sino alle 19 ha inoltre permesso di usare tutte le dosi disponibili. A Palermo, ad esempio, è stato possibile somministrarne una cinquantina in Cattedrale e ulteriori dosi sono state poi trasferite all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo.La giornata di vaccinazioni nelle parrocchie è stata possibile grazie al protocollo d’intesa siglato dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e dal presidente della Cesi, l’arcivescovo Salvatore Gristina. Cosa per me bella e lodevole assai, tra l’altro ho ascoltato le interviste con tanti anziani che l’hanno accolta con grande favore ed entusiasmo, oltre che con evidente partecipazione, speriamo si continui.Chiudo con la notizia dal mondo che ieri sera ha messo in subbuglio un’area che è una grande polveriera e ha allarmato le diplomazie internazionali. Venti personaggi eccellenti arrestati in Giordania per un sospetto “complotto” contro re Abdallah II, un sospetto colpo di Stato. Tra questi ci sarebbe – come sostenuto dal Washington Post – anche il fratellastro del monarca il principe Hamzah bin Hussein, ma Amman lo ha negato ufficialmente pur confermandone il coinvolgimento. Gli arresti sono stati motivati con “ragioni di sicurezza” dopo “un attento monitoraggio” di quest’ultima. La fonte “ben informata” citata dall’agenzia Petra ha aggiunto che è stata aperta una indagine per far luce sull’intera vicenda definita una “minaccia alla stabilità del Paese”. Tra i nomi eccellenti finiti agli arresti – come confermato dalla agenzia governativa – figurano Sharif Hassan Bin Zaid e Basem Ibrahim Awadallah, due alti funzionari legati alla Casa reale.

Ancora buona Pasqua, un abbraccio virtuale e non mangiate troppo.