Amiche e amici del #Tanomattinale buon giorno.

Oggi non mi occupo minimamente delle sciarre (liti, cari nordici, ma ormai lo sapete) o finte sciarre della politica, finora solo schermaglie e passerelle. Mi tocca invece dedicare quasi l’intera rubrica al Coviddi, che torna decisamente a fare paura, se mai ha smesso di farne in questi ultimi due terribili anni della nostra vita. Il mostro invisibile, stando alle ultime notizie, si riprende la scena a suo modo e sparge il terrore, oppure lo spargono quelli che ci fanno sapere i dati. Ma io sono ancora tra quelli che si fidano, credono di doversi fidare della scienza e degli scienziati e dunque do credito a queste notizie.

L’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità manifesta grande preoccupazione per il ritmo in cui ha ripreso a diffondersi la pandemia in Europa, stimando che da qui a febbraio si potrebbe registrare addirittura un altro mezzo milione di morti nel Vecchio Continente. “Siamo, di nuovo, all’epicentro” della pandemia- ha spiegato in conferenza stampa il direttore per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge – L’attuale ritmo dei contagi nei 53 paesi della regione europea suscita forte preoccupazione”, aggiungendo che una proiezione affidabile lascia prevedere “un altro mezzo milione di morti da covid-19” entro febbraio se l’attuale tendenza dovesse continuare.

Cose di nuove brutte assai, dunque, sento puzza da lontano di nuovi lockdown. Con 78 milioni di casi nella regione europea dell’Oms, che abbraccia 53 paesi e territori e comprende diverse nazioni dell’Asia centrale, il bilancio ha ora superato quello del Sud-est asiatico, della regione del Mediterraneo orientale, del Pacifico occidentale e dell’Africa messi insieme, parlando di casi ufficiali e mettendo da parte i probabilmente altrettanti, forse molto di più, non rilevati. Il numero di nuovi casi al giorno in Europa è in netto aumento da quasi sei settimane consecutive e il numero di nuovi morti giornalieri è in crescita da 7 settimane consecutive, con circa 250.000 casi e 3.600 decessi al giorno.

La nazione che ha segnalato più morti è la Russia (8.162 morti), seguita dall’Ucraina con 3.819 morti e dalla Romania con 3.100 morti. Situazione preoccupante anche in Bulgaria, dove i pazienti Covid occupano il 90% dei posti in terapia intensiva e da oggi sono stati sospesi gli interventi chirurgici e i ricoveri non urgenti. E poi c’è la Germania con 34 mila contagi in un giorno, il massimo dall’inizio della pandemia mentre l’Austria ha segnalato il record di nuovi casi dall’inizio dell’anno e sta valutando nuove restrizioni. Da noi ieri quasi 6mila nuovi contagi.

“Siamo già nella quarta ondata della pandemia” da Covid”, conferma Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell’Agenzia europea del farmaco. “Ci sono soggetti particolarmente vulnerabili al virus del Covid. Già raccomandiamo una terza dose per pazienti immunodepressi e non è escluso che questa categoria di persone che non rispondono alla vaccinazione possa avere benefici da una quarta dose già adesso. Stiamo raccogliendo dati per dare indicazioni certe il prima possibile sulle fasce di popolazione che potrebbero beneficiare di una quarta dose nel prossimo futuro”, ha aggiunto. Sembra azzeccata la definizione del nostro commissario generale bravo Figluolo: “Quanto sta avvenendo in altri Paesi europei con la cosiddetta ‘pandemia dei non vaccinati’ indica “con forza la necessità di incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi, nonché di proseguire con il completamento dei cicli vaccinali primari”.

Nel frattempo, è una buona notizia, arriva il primo via libera alla pillola anti-Covid della Merck. La Mhra, l’Agenzia del farmaco britannica, ha autorizzato il farmaco antivirale per il trattamento di Covid-19 da lieve a moderato, negli adulti positivi a Sars-CoV-2 che presentano almeno un fattore di rischio per lo sviluppo di malattia grave. Molnupiravir, che è ancora al vaglio degli altri enti regolatori internazionali, fra cui l’americana Fda e l’euroepa Ema, nei test clinici ha dimezzato il rischio di ricovero in ospedale o di decesso per le persone colpite dal Covid in forma lieve o moderata.Cambio argomento con un’altra grande tragedia dell’umanità. Oltre mille migranti recuperati da varie imbarcazioni in difficoltà si trovano su due navi umanitarie a sud di Lampedusa, in attesa di un porto sicuro, con il mare particolarmente agitato. Mentre si cerca la soluzione di sbarco più idonea – difficile che sia sull’isola – il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese (fonte Ansa), lamenta la solitudine dell’Italia di fronte alla “costante pressione migratoria dal Nordafrica”. E’ giusto, dice, “che si salvino, ma è ingiusto che siamo solo noi” a farlo. Non può essere un carico che deve avere soltanto il Paese di primo approdo”. Il ragionamento può essere condivisibile, non mi piace per niente la parola carico.

Chiudo con l’ultimo atto dell’infinita mattanza di donne ad opera di psicopatici quaraquà, non certo uomini, che credono di essere loro padroni. Una donna di 77 anni, Elena Di Maulo, è stata uccisa con un colpo di fucile in casa a Ostia Antica, sul litorale romano. Sul posto si è precipitata la polizia che ha arrestato il marito 79enne Mario Piunti.

L’uomo è stato portato in commissariato: sembra sia stato trovato sul divano in stato confusionale con il fucile accanto. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. Piunti, arrestato in flagranza di reato, è un ex dipendente Cotral. Rimane da chiarire il movente dell’omicidio. E’ il 55esimo femminicidio dell’anno, difficile trovarlo tra le notizie riferite da tutta la stampa: come se uccidere le donne fosse diventata storia di poco interesse. Per quanto mi riguarda, non credo che le esternazioni continue e stucchevoli di un mediocre politico che crede di essere Domineddio e che cancia (cambia) opinione ogni minuto, pensando di essere il Richelieu o meglio il grande artefice delle sorti del nostro Paese, sia più importante di una donna ammazzata per la follia superba di chi le sta accanto.

Buona giornata, statevi accuorti