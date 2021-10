Amiche e amici del #Tanomattinale buona domenica, che buona non è affatto, qui il malotempo incombe e fa paura, purtroppo oggi con il mondo sottosopra dobbiamo preoccuparci sempre.

Avrei voluto aprire con la nuova bravata del simpatico Erdogan, ma una notizia arrivata nella notte, di quelle che colpiscono molto l’opinione pubblica, merita la priorità. Il governo della Colombia ha reso noto che è stato catturato il trafficante di droga più ricercato del Paese e uno tra i più ricercati al mondo, Dario Antonio Usuga, noto come ‘Otoniel’. Le autorità locali hanno riferito che la cattura è avvenuta a Necocli, nel nord-ovest del Paese, vicino al confine con Panama e che nell’operazione sono entrati in azione 500 membri delle forze dell’ordine supportati da 22 elicotteri. Durante il blitz un poliziotto è stato ucciso.

Capo del clan del Golfo, il più potente e temuto gruppo di narcotraffico mondiale di cocaina, Otoniel dovrà subire numerosi processi per vari reati. Sulla sua testa pendeva una taglia fino a cinque milioni di dollari posta dal governo degli Stati Uniti. Il potentissimo boss ha 49 anni e deve rispondere in 120 processi dei più diversi reati, fra cui omicidi plurimi e l’esportazione verso il Centro America, gli Stati Uniti e l’Europa di molte tonnellate di cocaina proveniente dalla regione di Uraba del dipartimento di Antioquia.

Il presidente colombiano Ivan Duque ha definito l’arresto di Usuga “il colpo più duro che è stato inferto al traffico di droga in questo secolo nel nostro Paese, un successo paragonabile solo alla caduta di Pablo Escobar”. È stata “la più grande spedizione nella giungla mai realizzata nella storia militare del nostro Paese”, ha aggiunto il presidente.

E ora Erdogan. Per il dittatore turco, gli ambasciatori stranieri in Turchia mobilitati per la liberazione del filantropo Osman Kavala, saranno dichiarati “persona non grata” e dunque cacciati. O rappresentanti di Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Stati Uniti avevano chiesto con una dichiarazione una “soluzione giusta e rapida” del caso Kavala, accusato di spionaggio e di aver partecipato alle manifestazioni antigovernative del 2013 al Gezi Park di Istanbul. Kavala ha respinto ogni addebito. Secondo i media locali, Erdogan ha bollato come “un’indecenza” l’iniziativa degli ambasciatori. “Ho ordinato al nostro ministro degli Esteri di dichiarare al più presto questi 10 ambasciatori come persona non grata”, ha detto il presidente della Turchia. “Vanno a coricarsi, si svegliano e pensano a Kavala. Kavala è il rappresentante turco di Soros. Dieci ambasciatori si recano al ministero degli Esteri per lui: che impudenza! Impareranno a conoscere e capire la Turchia o dovranno andarsene”. Ha subito twittato David Sassoli, presidente del Parlamente Europeo: “The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.Freedom for Osman Kavala”, “L’espulsione di dieci ambasciatori è un segnale della deriva autoritaria del governo turco, noi non ci faremo intimidire, libertà per Osman Kavala”. Tra i Paesi colpiti, finora ha reagito solo la Norvegia: “Il nostro ambasciatore non ha fatto nulla che legittimi un’espulsione”. Ancora una volta Erdogan conferma di essere una minaccia per la pace e gli equilibri nel mondo.

Mentre arrivano le prime notizie di una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6,2 registrata a Taiwan, a 62 chilometri a Nord di Hualien e a 67 a sud della capitale Taipei, a una profondità di 77 km (fonte INGV terremoti), dalle nostre parti come accennavo fa molta paura il minacciato arrivo in zona ionica di un ciclone tropicale mediterraneo detto all’inglese anche “Medicane”, dalla fusione dei termini inglesi Mediterranean hurricane, uragano mediterraneo”. La protezione civile ha diramato ieri allerta significativi, mentre fino a poco fa ho ascoltato su Rai Uno previsioni pressoché apocalittiche per i prossimi giorni, fino a mercoledì-giovedì, che in Sicilia e Calabria dovrebbero essere davvero pesanti. Mala tempora currunt, ahimè in tutti i sensi. La natura ci restituisce, l’ho scritto altre volte, il male che le abbiamo fatto, ma è anche vero che tutte queste previsioni spaventose sul web contribuiscono a riempirci di angosce. Certo, meglio sapere il più possibile e prepararsi al peggio; ma io preferivo quando c’era solo il colonnello Bernacca.

Una notizia che fa sorridere, anche se ci riporta a una profonda arretratezza di costumi. Il nuovo governatore della provincia iraniana dell’Azerbaijan Orientale, l’ex generale della Guardia rivoluzionaria iraniana Abedin Jorram è stato schiaffeggiato in pubblico durante il suo insediamento, una vera e propria “timpulata” improvvisa. Al momento non si conosce il motivo del gesto dell’uomo ma potrebbe essere legata ad una vicenda personale: secondo alcuni media internazionali, compresi Sky News e Cbs, l’aggressore avrebbe agito dopo la vaccinazione della moglie.

Alla donna, il vaccino contro il covid sarebbe stato somministrato da un infermiere e non da un’infermiera: questo avrebbe fatto incazzare notevolmente il marito. Continua il 2021 trionfale per lo sport italiano: a Kytakyushu, in Giappone, ai Mondiali di ginnastica artistica Nicola Bartolini, 25enne sardo di Quartu Sant’Elena, ha vinto la medaglia d’oro nel corpo libero, specialità in cui l’Italia non era mai salita sul gradino più alto del podio.

Non merita altra pubblicità chi dice di difendere i confini e l’onore dell’Italia lasciando rischiare la morte in mare a dei poveri cristi. Meriterebbe invece una riflessione attenta il problema sempre molto grave del Coviddi nel mondo, ma ne scriverò nei prossimi giorni. Purtroppo non ce ne liberemo presto.

Un consiglio: provate a guardare il sabato e la domenica in tarda serata su Rai 3 il Tg mondo curato dalla bravissima Maria Cuffaro, grande informazione, c’è tanto da sapere sulle cose orribili che accadono in giro nel Pianeta.

Buona giornata