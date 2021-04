Amiche e amici del #Tanomattinale buon giorno.

Oggi proviamo a volare alto con un tema anch’esso “alto” e decisivo per tutti noi.Come ogni anno il 22 aprile, a partire dal 1970 e dunque per la 51esima volta, si celebra oggi l’Earth Day, la Giornata Mondiale dedicata alla salvaguardia della nostra carissima e amatissima Terra, la nostra Casa come dice sempre Papa Francesco, che dunque dovremmo pensare a tenere pulita come le nostre abitazioni, ma così non è.Ecco dunque oggi come ogni anno l’evento mondiale, istituito dall’Onu e che coinvolge regioni, enti e organizzazioni ambientaliste, nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela delle risorse naturali con l’uso di una tecnologia green e innovativa e sui problemi dell’ecosistema, legati ai cambiamenti climatici e allo sfruttamento dell’uomo. Sensibilizzazione a quanto pare molto problematica, visti i risultati non del tutto incoraggianti fino a oggi davanti agli occhi di tutti noi. Tema di quest’anno è “Restore Our Earth”, ripristinare la nostra Terra: riparare e riabilitare il pianeta; quindi non solo aiutare la Terra ma anche correggere i danni già fatti. Tra le soluzioni, oltre ai processi naturali e alle tecnologie sostenibili, ci sono il riciclo dei materiali, la protezione delle specie minacciate e il divieto di usare prodotti chimici dannosi e di distruggere habitat fondamentali come i boschi umidi. Tutela, sostenibilità e salvaguardia ambientale sono gli obiettivi comuni delle organizzazioni che promuovono con grande impegno uno stile di vita consapevole e che celebrano il benessere dell’ambiente e quindi dell’umanità. I cambiamenti climatici impattano non solo sull’ambiente ma anche sulla salute umana e l’economia e aumentano le diseguaglianze con le comunità a basso reddito, indigene e di colore, che si trovano in prima linea nei disastri ambientali e ne sopportano le conseguenze in modo spaventoso e sproporzionato rispetto ai Paesi ricchi. La pandemia fa il resto.

Per celebrare l’Earth Day e soprattutto il ritorno degli Stati Uniti all’accordo sul clima di Parigi dopo l’allontanamento di Trump, il presidente Joe Biden promuove un vertice mondiale online a cui certamente parteciperà il presidente cinese Xi Jinping, che preannuncia parole importanti. Staremo a vedere. Ritornando con i piedi a terra, alle cose decisamente più piccole di casa nostra ma altrettanto importanti per la nostra vita, la situazione politica italiana mi suggerisce un altro slogan: “Restore our governments”, ripristina il nostro Governo. E’ la mia solita ironia, ma neanche tanta: la grossa sciarra (lite) in Consiglio dei Ministri sul nuovo decreto legge valido dal 26 aprile al 31 luglio per le richiestissime, ma decisamente rischiose riaperture e l’altrettanto grossa, a quanto pare, incazzatura del Super Tutto Premier Mario Draghi, è finita con la conferma del “coprifuoco” alle ore 22 e l’annuncio dell’astensione del Lega sul voto in Parlamento. Che in questo caso, inutile girarci intorno, è come se un componente del Governo sfiduciasse il suo Governo.Non mi scandalizzo e non mi sorprendo per nulla. L’ho sempre chiamato Governo di disunità nazionale e così è.

Il rozzo selfista ha il grande problema di non dare troppo spazio nella destra populista alla fratellona fascio-sovranista sul fronte delle pressioni popolari e dunque ha detto che con i suoi si asterrà. E’ un problema anche per Super Tutto, che pur abituato a navigare abilmente nelle grandi tempeste finanziarie, con certuni non aveva mai avuto a che fare. Non c’è da stare allegri, speriamo solo che nel frattempo, mentre lor signori litigano, possa continuare ad accelerarsi il ritmo delle vaccinazioni anche con gli arrivi di nuove dosi Pfizer e Johnson & Johnson, mentre nella nostra Sicilia, dove la situazione dei contagi non è rassicurante, oggi parte con un giorno di anticipo un nuovo weekend di “Open day” vaccinale AstraZeneca.Chiudo con una importanze notizia di cronaca, fonte ANSA, non allungo il sugo visto che qualche amico mi ha suggerito di non farlo, anche se a volte mi viene di scrivere di più perché è necessario: ma nello stesso tempo non voglio disturbarvi troppo.

La Polizia ha arrestato in Italia il complice dell’autore del terribile attentato terroristico compiuto a Nizza il 14 luglio 2016, che provocò la morte di 86 persone e il ferimento di circa altre 300. L’uomo si chiama Endri Elezi, albanese, ed è stato arrestato a Sparanise, in provincia di Caserta. Elezi, 28enne, era destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi in quanto ritenuto responsabile di aver fornito le armi all’autore della strage, Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Il giovane è stato individuato dagli agenti delle Digos di Napoli e Caserta, coordinati dalla procura di Napoli, grazie alle informazioni raccolte dall’Antiterrorismo ed è stato fermato per strada a Sparanise dove si trovava con un bambino, probabilmente il figlio avuto dalla compagna con cui vive, ed altri connazionali.Buona giornata e buona Terra a tuttiULTIMORA schifosa: arresti domiciliari per tre operatori del centro per disabili mentali “Ben Haukal” di Palermo per aver sistematicamente picchiato e maltrattato gli ospiti della struttura. Per altri due è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese.

I carabinieri hanno scoperto che i pazienti venivano sottoposti a continue punizioni fisiche e umiliazioni psicologiche.