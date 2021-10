Amiche e amici del #Tanomattinale buon giorno.

Vi risparmio commenti sulle elezioni amministrative, sarebbe troppo da parte mia dopo il bombardamento mediatico dalle prime ore del pomeriggio di ieri. Mi sembra inequivocabile il successo del centrosinistra che, fatto di non poca importanza, governerà nei prossimi anni Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, città fondamentali del nostro Paese. Lo capiscono tutti tranne il felpi/selfista, ancora una volta “originale” e soprattutto superficiale nel minimizzare questi risultati legandoli all’astensionismo.Passo ad altro e apro con una storia per me bellissima.

Grazie a un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’82esimo Csar dell’Aeronautica Militare, è stato recuperato e salvato con un elicottero un migrante paraplegico abbandonato dagli scafisti con la sua carrozzina sugli scogli durante uno sbarco di 23 nordafricani sull’isola di Favignana. I soccorritori avevano già tratto in salvo i suoi compagni, non sono riusciti a raggiungerlo via mare; dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato l’elicottero che, dopo aver imbarcato un tecnico di elisoccorso ha raggiunto Favignana. I soccorritori si sono calati col verricello, hanno sistemato il disabile su una barella e lo hanno issato a bordo per poi trasferirlo all’ospedale di Trapani. Sempre grandi i miei applausi al Soccorso Alpino per il lavoro silenzioso, ma molto prezioso per la comunità.

Il Coviddi c’è sempre e attacca alche i bambini. Dieci alunni della scuola dell’infanzia, elementare e media dell’istituto comprensivo “Angelo Roncalli” di Burgio (Ag) sono tutti risultati positivi. I bambini sono del vicino comune di Villafranca Sicula, (1.350 abitanti) che da Burgio dista appena 2 km. È stato il sindaco di Villafranca Sicula Domenico Balsamo a dare la notizia alla cittadinanza, non nascondendo il timore che la situazione possa peggiorare con i contatti. Tutti i nuclei familiari interessati sono in isolamento fiduciario all’interno delle rispettive abitazioni. Il dirigente scolastico dell’istituto “Roncalli” Vito Ferrantelli ha disposto la sanificazione urgente dei locali, e l’intera popolazione scolastica (alunni, docenti e personale non docente) sarà sottoposto a screening.

Si riorna a parlare dell’ex commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, indagato per peculato e abuso d’ufficio dalla procura di Roma nell’inchiesta sulle mascherine provenienti dalla Cina. Arcuri è stato interrogato a Roma dai pm Fabrizio Tucci e Gennaro Varone. L’ex commissario straordinario è indagato anche per corruzione, ma per questa ipotesi di reato la procura ha chiesto al gip l’archiviazione. Nell’ambito dell’inchiesta, inoltre, la Guardia di Finanza, su disposizione della procura di Roma, ha notificato alla struttura commissariale nazionale e alle strutture regionali il sequestro delle mascherine provenienti dalla Cina; il reato contestato è la frode nelle pubbliche forniture. Dalle indagini è emerso che i dispositivi di protezione individuale forniti erano “non conformi”. Ancora importanti e potenti le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Università di Pisa: “C’è una “deriva antiscientifica che si registra un po’ ovunque, anche nel nostro paese, sia pure in piccole doso, che porta a bloccare il futuro e riportare tutto al passato. Noi dobbiamo molto alla scienza. Abbiamo passato un periodo lungo, che non dobbiamo dimenticare, anche per rispetto ai morti. Tutto questo è alle spalle perché la scienza ci ha consegnato i vaccini, perché le misure di distanziamento e le mascherine hanno sconfitto, o almeno speriamo di averlo fatto, il contagio”.

E ancora: “Sorprende e addolora che proprio adesso, non quando si temeva il crollo del paese, adesso che vediamo una ripresa incoraggiante, economicamente, socialmente, culturalmente, proprio ora esplodono fenomeni e iniziative con atti di violenza, di aggressiva contestazione” che “si infrangono contro la determinazione, il senso di responsabilità civile della stragrande maggioranza dei nostri concittadini. Questa è la vera forza del nostro Paese, il senso civico che la nostra gente pone in essere”. Non ho nulla da aggiungere, se non la mia piena condivisione.Ieri ci hanno lasciato tre personaggi che hanno lasciato una traccia significativa.

E‘ morto all’età di 77 anni Angelo Licheri, l’uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare inutilmente di salvare Alfredino Rampi. Licheri era un volontario e si recò a Vermicino dopo avere appreso della tragedia. Si fece calare a testa in giù la notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 1981. Parlò anche col bambino e restò nel pozzo 45 minuti. “Per me è impossibile scordarla, penso ad Alfredino in ogni momento”, ha ricordato più volte Licheri, figura indelebile nel cassetto della mia memoria, che, all’epoca della tragedia, aveva 36 anni e lavorava come autista in una tipografia di Roma.

Il grande Franco Cerri è definitivamente affondato, con la sua straordinaria e raffinata chitarra jazz, nell’acqua che gli arrivava fino al collo delle celebri pubblicità del detersivo Bio Presto che lo resero molto popolare con Carosello in tutte le nostre case.

Ed è morto ucciso dalle conseguenze del maledetto mostro Coviddi pur pienamente vaccinato, anche Colin Powell, il nero segretario di stato di George W. Bush che con il famoso intervento davanti al Consiglio di sicurezza dell’Onu, nel febbraio del 2003, aprì la strada all’invasione dell’Iraq, agitando una fialetta contenente una polvere bianca e accusando il regime di Saddam Hussein di possedere armi chimiche. Una verità in seguito clamorosamente smentita dai fatti.

Buona giornata