Amiche e amici del #Tanomattinale buon giorno.

Per me, che faccio parte della generazione che ha seguito in diretta con mille emozioni lo sbarco dell’uomo sulla luna la notte del 20 luglio 1969, il twitt di ieri della Nasa è di quelli che danno i brividi: “Abbiamo toccato il Sole! ️Annunciato oggi all’#AGU21, la Parker Solar Probe della NASA è diventata ufficialmente la prima navicella spaziale a volare attraverso l’atmosfera esterna, o corona, del Sole”. Mi piace molto aprire oggi con questa notizia affascinante, da sogno, che ci fa volare alti, molto alti, allontanandoci per un po’ dalle bruttissime cose di questa nostra Terra: l’uomo, comunque qualcosa creata dall’uomo, si è avvicinato alla sua stella, il Sole, che riscalda la nostra vita e il nostro Pianeta, che illumina il nostro cielo e le nostre giornate. Una cosa che sveglia il mio entusiasmo fanciullesco. L’annuncio dell’ente spaziale americano è stato dato nel corso di una conferenza stampa in occasione del meeting dell’American Geophysical Union a New Orleans ed è solenne: “Per la prima volta nella storia, un veicolo spaziale ha toccato il Sole. La sonda Solar Parker della Nasa ha volato attraverso la parte più esterna dell’atmosfera del Sole, la corona, e ha campionato particelle e campi magnetici”. I risultati sono pubblicati sulla rivista Physical Review Letters e sono in via di pubblicazione su The Astrophysical Journal. La notizia è stata data in una conferenza stampa in occasione del meeting dell’American Geophysical Union a New Orleans. I dati indicano che il primo attraversamento di questo ancora poco chiaro confine della corona solare sarebbe stato compiuto il 28 aprile 2021, quando la sonda viaggiava a circa 13 milioni di chilometri dalla superficie (18,8 raggi solari). Da allora la sonda, intitolata al fisico Eugene Parker che per primo teorizzò l’esistenza del vento solare, ha attraversato più volte il confine. Una pietra miliare per lo studio del Sole – come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa – e il più ravvicinato passaggio di una sonda alla nostra stella. “Il fatto che la sonda abbia toccato il Sole è il culmine della scienza solare e un’impresa straordinaria”, è il commento di Thomas Zurbuchen, amministratore associato del direttorato Nasa per le missioni scientifiche. Il confine dell’atmosfera solare è detto anche “superficie di Alfven” e separa due ambiti differenti: all’interno le particelle “intrappolate” dai campi gravitazionali e magnetici, all’esterno quelle che riescono a sfuggire dall’attrazione del Sole e disperdersi nello spazio come vento solare. Cose bellissime e affascinantissime, dunque. Anche se poi una parte della mia anima, forse quella migliore, mi suggerisce che tutti questi soldi avrebbero potuto essere spesi in modo più utile all’umanità, soprattutto di questi tempi.

Torno sulla terra, quella violentata e distrutta dalla tragica esplosione di Ravanusa. Trovati gli ultimi due dispersi, erano in garage quando la palazzina di via Trilussa, a Ravanusa (Ag), è saltata in aria; i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, 59 e 33 anni, sono stati recuperati uno poco distante dall’altro sotto una montagna di pietre, ferro e calcinacci dopo tre giorni di lavoro continuo dei vigili del fuoco. Giuseppe aveva parcheggiato l’auto del padre che era sceso per andargli incontro, quando l’inferno di detriti li ha travolti. Completato il recupero delle nove vittime, anzi dieci perché c’è anche il piccolo Samuele che sarebbe venuto al mondo tra pochi giorni, adesso l’attenzione si sposta sull’inchiesta che dovrà accertare le cause di quella che viene chiamata la strage del gas. “Rimosse le macerie le indagini tecniche ripartiranno con nuovo vigore per l’ accertamento delle cause del disastro”, ha dichiarato all’Adnkronos il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio dopo il ritrovamento degli ultimi due dispersi.

La Procura indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. E ha aggiunto: “Con il ritrovamento dei corpi degli ultimi due dispersi un doveroso e sentito ringraziamento va ai vigili del fuoco e alla protezione civile per il lavoro indefesso profuso con grande professionalità e con grande cuore”. Non posso che condividere in pieno le parole del dottore Patronaggio, giusto riconoscimento per il lavoro instancabile di questi uomini e donne.

Cronaca nera. Si sarebbe suicidato sparandosi alla tempia – credo che il condizionale sia assolutamente obbligatorio prima dei completamento dei rilievi sull’arma – Sebastiano Spampinato, 30 anni, unico indagato per l’omicidio di Giovanna Jenny’ Cantarero, 27 anni, assassinata venerdì scorso a Lineri, frazione di Misterbianco (Catania) davanti al panificio-pasticceria nel quale aveva finito il suo turno di lavoro e davanti agli occhi di una collega Il suo cadavere è stato trovato in una casa disabitata dal villaggio Campo di mare, nella periferia Sud di Catania. La pistola con la quale si è ucciso verrà inviata al Ris di Messina per gli accertamenti balistici e per verificare se sia la stessa arma con la quale è stata uccisa la ragazza. Secondo gli investigatori e in base a molti indizi, sarebbe stata una esecuzione premeditata.

Coviddi, le cose secondo me non vanno per niente bene, anche se immagino che ci saranno amici pronti a smentirmi facendo paragoni con lo scorso anno. Ma per me, a parte i quasi 21 mila contagi registrati ieri in Italia, sono moltissimi i 120 morti in un giorno. Non si registravano così tanti decessi dal 28 maggio scorso quando furono 126, sarebbe da capire quanti di loro sono non vaccinati. “Stiamo affrontando uno tsunami di contagi Covid nel mondo, sia per la variante Delta (dominante negli ultimi mesi) sia per la Omicron. Non bisogna aspettare ad agire”. Sono parole della responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell’Oms, Maria van Kerkhove, che, in un’intervista al quotidiano spagnolo El Pais, invita i governi ad agire in fretta. “Non mi riferisco ai confinamenti – spiega- Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni, investite nella ventilazione, aumentate la sorveglianza dei genomi dei virus e preparate i vostri ospedali. Ora è il momento di agire anche contro la variante Delta, perché sta seminando il caos”. E intanto il Governo italiano stringe: obbligo di vaccino per docenti e forze dell’ordine, stato di emergenza sanitario prolungato fino al 31 marzo prossimo. E da domani il via anche da noi alla vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, mi auguro che serva tanto.

E’ tutto per il mio mattinale, buona giornata.