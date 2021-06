Amiche e amici del #Tanomattinale buona domenica.

Accade raramente, ma accade: quello che hai sempre conosciuto come favola o leggenda e che ti ha sempre affascinato diventa un giorno realtà. Incredibile, ma realtà. E’ successo negli Stati Uniti, dove un uomo dentro la balena – come Giona, Luciano di Samosata, Mastro Geppetto e Pinocchio – c’è stato davvero e ne è uscito sano e salvo. Un minuto di terrore, poi la balenottera azzurra che lo aveva inghiottito interamente ha tossito e l’uomo si è salvato. E’ accaduto a Cape Cod, in Massachusetts, a un subacqueo professionista pescatore di aragoste. “All’improvviso ho sentito una spinta e un secondo dopo era tutto nero: ero interamente all’interno della balena. Ho pensato che sarei morto”, ha raccontato Michael Packard nelle sue sorridenti interviste da star televisiva, agitandosi all’interno del mammifero lo ha infastidito a tal punto che la balena ha tossito e lui è riuscito a salvarsi. Degna e divertentissima apertura per il mio mattinale di oggi questa storia a lieto fine.

Come a lieto fine, per fortuna, è stato il terrificante pomeriggio vissuto a Copenaghen da Christian Eriksen, 29 anni, giocatore danese dell’Inter, stramazzato a terra all’improvviso al 43′ del primo tempo della partita in corso allo stadio Parken contro la Finlandia per i campionati europei e sottoposto a ben 11 lunghissimi, infinitamente lunghi minuti di massaggio cardiaco.Il sospiro di sollievo è arrivato quando la Federcalcio danese ha rassicurato tutti: “Eriksen è sveglio”. Per gli Europei del pallone tanto attesi, interpretati come un segnale di ripresa verso il ritorno alla vita dopo il lungo inferno del Covid, lo choc è stato grande. A Copenaghen il calcio ha vissuto un suo pomeriggio di angoscia e di paura, momenti infiniti di terrore, seguiti con grande apprensione da tutti noi che il calcio, quello bello e coinvolgente, lo amiamo. Poi la speranza: la gara sospesa si gioca, Danimarca e Finlandia tornano in campo. Solo applausi. Il tifo si unisce, la partita è per Eriksen. Che si è fatto fotografare sveglio e ha parlato con i compagni di squadra rassicurandoli e spronandoli a tornare in campo: lo ha rivelato il direttore della federcalcio danese, Peter Moller, alla tv danese Dr. “I giocatori hanno parlato con Christian – ha detto – hanno sentito che sta bene e hanno deciso di proseguire la partita”. La Danimarca, evidentemente choccata, ha poi perso 1-0.

Passo alla cronaca nera, con due storiacce. Femminicidio a Castelnuovo Magra, provincia di La Spezia: un uomo avrebbe ucciso l’ex compagna di 24 anni in una villetta di via Baccanella. I Carabinieri territoriali e quelli di Sarzana hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze dei vicini di casa per ricostruire l’accaduto. Al momento dell’omicidio sarebbe stato presente anche un minorenne. Secondo quanto appreso da fonti investigative, l’uomo avrebbe ucciso la sua ex compagna con numerose coltellate al termine di una lite. Inutili sarebbero stati i tentativi di rianimare la vittima che è deceduta poco dopo le 17.

Maschicidio invece a Milano, dove ieri pomeriggio i carabinieri sono intervenuti in via Amantea per soccorrere un uomo di 55 anni, agonizzante a bordo di un’auto con ferite da taglio. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale San Carlo, dove è morto. La vittima è un 55enne milanese, incensurato, commesso di un supermercato. I carabinieri hanno bloccato, a circa un chilometro dal ferimento mortale, la moglie dell’uomo, che presentava una ferita a una mano e aveva i vestiti macchiati di sangue. E’ in stato di arresto. Si tratta, a quanto si è appreso, di un provvedimento disposto dalla Polizia giudiziaria in attesa che la donna sia sentita dal pm nelle prossime ore.

Ieri, come ogni anno il 12 giugno, è stata la Giornata Mondiale contro la sfruttamento del lavoro minorile. “Occorre uno sforzo corale di tutta la società e delle sue istituzioni, per porre fine a questa grave violazione dei diritti dell’infanzia e rendere effettivamente vigente il diritto dei bambini a un avvenire da loro liberamente scelto. In questo senso, le iniziative di sensibilizzazione previste in questi giorni in Italia sono particolarmente meritevoli”, ha detto in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando che il 2021 è l’Anno proclamato dalle Nazioni Unite per l’eliminazione del lavoro minorile”. “I bambini sono il futuro della famiglia umana: a tutti noi spetta il compito di favorirne la crescita, la salute e la serenità! #NoChildLabourDay“. Sono le parole di Papa Francesco. Qualche parola, anche se ne avete già sentite e lette tante, sull’incontro più atteso per l’Italia nel G7 in Cornovaglia.

Il “bilaterale con il Presidente Biden è andato molto bene”. Lo ha dichiarato il nostro Premier Super Tutto Mario Draghi, al termine del faccia a faccia con il leader della Casa Bianca avuto a margine del vertice in corso a Carbis Bay. “Sin dalla formazione del governo – aggiunge Draghi – sono stato molto chiaro che i due pilastri della politica estera italiana sono l’europeismo e l’atlantismo. Con Biden siamo d’accordo su molti temi: donne, giovani, difesa degli ultimi, diritti umani, diritti civili, diritti sociali e tutela dell’ambiente che è il tema chiave della nostra presidenza del G20”. Joe Biden e Mario Draghi si sono impegnati a continuare la loro stretta cooperazione per superare la pandemia e costruire per il futuro una migliore sicurezza dal punto di vista sanitario a livello globale, ha a sua volta affermato la Casa Bianca riferendo dell’incontro fra i due leader e sottolineando l’impegno del presidente USA a rafforzare ulteriormente le strette relazioni bilaterali. Parolone, la sostanza è che con lo zio Sam siamo e saremo sempre pronti a scappellarci. Chiudo con una personalissima considerazione: il primo posto della Sicilia tra le regioni italiane nel numero dei contagi di Coviddi e i numeri sempre sostenuti non mi piacciono affatto. Sarebbe il caso di frenare il clima di euforia, la liberazione dal virus è ancora lontana.

Buona domenica, statevi accuorti.