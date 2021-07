Amiche e amici del #Tanomattinale buongiorno.

Ieri ho avuto una bellissima sorpresa e un eccellente riconoscimento: il mio mattinale, dal sito Sicilianews24 che mi onora ogni giorno di ospitarlo, è stato inserito nell’ampia rassegna stampa del Comune di Catania. Mi fa davvero piacere, vuol dire che non è poi un’idea così sciocchina e mal fatta.

Oggi cinque notizie tutte importanti, ma la mia personale “gerarchia” è quella che trovate qui. Faccio più presto perché tra poco mi aspetta la seconda dose di #AstraMostroZeneca e sono molto contento ed eccitato.Continua la strage infinita in mare. Sette migranti, come ci racconta l’ANSA, sono morti nel naufragio di un barcone avvenuto a circa 5 miglia da Lampedusa. L’imbarcazione sulla quale viaggiavano si sarebbe all’improvviso ribaltata e molti sono finiti in mare. I soccorritori hanno recuperato 46 superstiti, sette hanno perso la vita. Ma ci sarebbero ancora, stando alle loro testimonianze, altri 9 dispersi, potrebbero essere per la maggior parte bambini. Fra le 7 salme, portate sul molo Favarolo dalle motovedette della Capitaneria di porto, ci sono quelle di quattro donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza. All’appello mancherebbero 9 persone: gente finita in mare perché alla vista delle due motovedette della Guardia costiera, ancor prima che iniziasse il soccorso, i migranti si sono spostati quasi tutti su una fiancata.

Passo all’orrore di Monteveglio. Diverse centinaia di persone hanno partecipato ieri sera con fiaccole e candele all’iniziativa organizzata nel paese del Bolognese in ricordo di Chiara Gualzetti, la sedicenne uccisa nel parco dell’Abbazia domenica 27 giugno. Il gruppo si è ritrovato davanti al municipio ed è sfilato per le vie del paese, fino ad arrivare al luogo a ridosso della collina dove è stato trovato il cadavere della ragazza. “Io mi affido alla giustizia, io ho fede nella giustizia, io voglio giustizia per mia figlia”, ha detto Giusi, la madre di Chiara, alle centinaia persone commosse che hanno partecipato alla fiaccolata. “Io e mio marito vi ringraziamo tutti per questo abbraccio che ci avete dato, per la forza che ci date. Io non ho mai parlato con nessuno perché se ne avessi parlato la scomparsa di Chiara diventava vera. Preferivo arrabbiarmi con tutti. E invece dobbiamo accettarlo. Voi ci state dando la forza per farlo. Vi ringrazio tutti quanti”, ha aggiunto.”Io non mi vergogno di chiedervi di avervi ancora così vicino perché ci sia giustizia piena per mia figlia. Chiederò probabilmente aiuto a tutti perché mia figlia abbia la giustizia con la ‘g’ grande”, ha detto Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara. L’uomo ha anche ringraziato le autorità “per il grande cuore dimostrato”.”Non c’è follia. Dalla ricostruzione degli eventi una persona cha ha la lucidità di cancellare le chat, di tornare a casa e di rispondere al cellulare come se nulla fosse accaduto è poco compatibile con la follia”. Sono invece le parole dell’avvocato Giovanni Annunziata, che assiste la famiglia di Chiara. Intanto per il giovane indagato è stato convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare. Lo ha deciso il Gip del tribunale per i minorenni di Bologna, accogliendo le richieste della Procura, all’esito dell’udienza. Il giudice ha anche confermato l’aggravante della premeditazione.

Altra orrenda macchia per il nostro Paese, il violento pestaggio dei detenuti in carcere. “Un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere”. Davanti ai video pubblicati di quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l’anno scorso, il 6 aprile 2020 – fatti salvi gli ulteriori accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e tutte le garanzie per gli indagati – la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, parla di “un tradimento della Costituzione”. La ministra della Giustizia ha chiesto approfondimenti sull’intera catena di informazioni e responsabilità, a tutti i livelli, che hanno consentito quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e un rapporto a più ampio raggio anche su altri istituti. “Sono state immediatamente disposte le sospensioni di tutti i 52 indagati raggiunti da misure di vario tipo. Il Dap sta valutando ulteriori provvedimenti anche nei confronti di altri indagati, non destinatari di iniziative cautelari, e ha disposto altresì un’ispezione straordinaria nell’Istituto del casertano, confidando nel pronto nulla osta dell’Autorità Giudiziaria”, ha annunciato il ministero della Giustizia, mentre crescono le terribili testimonianze dei detenuti picchiati.

Finisco con uno sguardo al mondo. Il presidente Xi Jinping ha annunciato che la Cina ha raggiunto il primo obiettivo del Centenario, quello sulla costruzione di una ‘società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti’. “Questo significa – ha detto Xi, nel discorso di apertura in Piazza Tienanmen per i festeggiamenti dei 100 anni della fondazione del Partito comunista, di cui è segretario generale – che abbiamo portato a una soluzione storica il problema della povertà assoluta in Cina, e ora stiamo marciando a passi fiduciosi verso l’obiettivo del secondo Centenario: trasformare la Cina in un grande Paese socialista moderno a tutti gli effetti”.

Buona giornata, spero domani di stare bene dopo il vaccino bis per raccontarvi qualcosa. Sul fronte Coviddi, mentre la Sicilia con 142 casi è al primo posto per contagi in Italia, se la passa molto male la Russia, che ha rilevato 21.042 casi di Covid-19 nell'ultimo giorno, portando la casistica totale a 5.514.599. Lo ha detto il centro di crisi anti-coronavirus e lo ha riportato la Tass. I morti nello stesso lasso di tempo sono stati invece 669, ovvero un nuovo record dall'inizio della pandemia. Vladimir Putin ha annunciato nel corso della sua linea diretta con il Paese di aver fatto il vaccino Sputnik V. "La vaccinazione è l'unica via per uscire dalla pandemia", ha ribadito. "Spero che i pregiudizi sui vaccini in Russia spariscano presto e che la campagna vaccinale proceda. Spero che alla fine raggiungeremo ancora l' immunità di gregge, di cui stiamo parlando, anche grazie al processo di vaccinazione attiva, e le scuole, gli istituti di istruzione superiore, le piccole e medie imprese e le nostre grandi aziende lavoreranno normalmente", ha aggiunto Putin, evidentemente preoccupato.