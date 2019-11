ROMA (ITALPRESS) – Il governatore del Veneto Luca Zaia in testa, secondo Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna. E’ questo il risultato di una rilevazione condotta da Swg sull’operato dei presidenti di Regione, a esclusione di Umbria, Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

Al terzo posto, ex aequo, si piazzano i governatori di Lombardia e Liguria, Attilio Fontana e Giovanni Toti.

A seguire i presidenti del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga ed Enrico Rossi della Toscana. E’ poi la volta di Alberto Cirio in Piemonte, Nicola Zingaretti, presidente del Lazio, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Vito Bardi, governatore della Basilicata. Tocca poi a Luca Ceriscioli nelle Marche e Marco Marsilio, presidente dell’Abruzzo che ottengono lo stesso punteggio. A seguire Michele Emiliano, governatore della Puglia, Christian Solinas (Sardegna), Nello Musumeci (Sicilia), Mario Oliverio (Calabria).

29-Nov-19